Sekste kaygıyı unutun

Cinsel işlev bozukluklarını devam ettiren en önemli nedenlerden biri sekse kaygılı başlamaktır. Üstelik eşlerden birindeki kaygı kısa bir süre sonra diğerine bulaşarak negatif bir döngü yaratır

Sağlıklı bir cinsellik için ne yapabilirim?

SORU:

12 yıldır evli bir erkeğim. Bende erken boşalma sorunu var. Bunun için kon­dom kullanmaktan ilaçlara, kremlere kadar denemediğim yol kalmadı. Eşim sürekli bir şeyler yap diye baskı ya­pıyor, o böyle yapınca daha da kötü olu­yor. Bize ne önerirsiniz? N.G./ Antalya

CEVAP:

İyi seksin sırrı rahatlamak ve gevşemek­ten geçer. Bu nedenle cinsel terapide kullanılan tekniklerin başında nefes ve gevşeme egzersizleriyle kaygıyı azaltmak gelir. Ondan sonra soruna özel tekniklere geçilir. Eğer eşlerden birinde kaygı varsa yapılan hiçbir teknik işe yaramaz. Sizin durumunuzda yaşadığınız erken boşalma sorununun eşinizin beklentileriyle bir kaygı sorununa dönüştüğü, bununda erken boşalmayı sürdürdüğü anlaşılıyor. Böyle bir durumda ilişki süresine değil dokunma ve hissetmeye odaklanarak kaygıyı düşür­meniz, alternatif doyum yöntemlerini keş­fetmeniz faydalı olacaktır. Sorunun devam etmesi durumunda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Sizce cinsel terapi almam gerekir mi?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. Benim sorunum eşimle cinsel birliktelik yaşarken bazen canımın acıması. Doktorum psikolojik dedi. Her zaman olmadığı için ne yapacağımı bilmiyorum, böyle bir durumda terapiste gitmek gerekir mi? T.A./ Bursa

CEVAP:

Hangi durumlarda cinsel terapiye gidileceği birçok insanın ve çiftin merak ettiği bir ko­nudur. Bazen sorunlar kendiliğinden düzelir, bazen gittikçe daha da artar, tedavisi güçle­şebilir. Bunu kalp çarpıntısına benzetebilir. Birkaç defa kalbinizin normalden hızlı çarpması bir sorun olmayabilir ama gittikçe daha fazla çarpıntı oluyorsa orada bir so­run var demektir, kalp krizi geçirmeden bir doktora gidilmesi gerekir. Cinsel sorunlar­da böyledir, herkesin zaman zaman cinsel işlevlerinde sorun olabilir, eğer bu durum sık sık tekrar ediyorsa profesyonel yardım alma zamanı gelmiş demektir. Sizin duru­munuzda cinsel birliktelik sırasında yaşa­dığınız acı yetersiz uyarılmayla ilgili olabilir. Bir uzmandan destek almanız gerekir.

Genital estetik cinsel sorunlara yol açar mı?

SORU:

38 yaşında 2 çocuk annesi bir kadınım. Doğum sonrası cinsel organımda deformasyon oldu. Estetik ameliyat olmak istiyorum. Bu ameliyat cinsel hayatıma zarar verir mi? E.S./ İzmir

CEVAP:

Genital estetik ameliyatları günümüzde oldukça yaygınlaştı. Doktorlar bu konu­da ilerleyen teknolojinin de yardımıyla çok başarılı ameliyatlar yapıyor. Bununla birlikte bademcik ameliyatı da olsa her cerrahi müdahale bazı riskler barındırır. Bu nedenle ameliyat olmadan önce doktoru­nuzla olası riskler konusunda bilgilenmeniz uygun olur. Genellikle genital estetik ame­liyatları beklenenden daha iyi sonuç verip cinsel hayatı olumlu etkilemektedir. Çünkü cinsellik her şeyden önce olumlu beden algısı ve özgüvenle ilgilidir. İçiniz rahat ol­sun, gerekli olduğuna inanıyorsanız eşinizin de onayını aldıktan ameliyat olarak cinsel yaşantınızı yeniden canlandırabilirsiniz.