Sekste erkeğin ihtiyacı onaylanma kadınınki ise arzulanmaktır

Kadınlar ve erkeklerde cinsel ilgi ve isteğin oluşması için bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Bunlar koşullar sağlandığında eşler arasında cinsel istek kendiliğinden oluşur…

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

5 yıldır evliyim. Eşim ne yapsam da beni fark etmiyor, beni sevip arzuladığından bile şüphe duymaya başladım. Sorduğumda yorgun olduğunu söylüyor. Cinsel yaşantımız kalmadı. Ne yapabilirim? A.D./ Antalya

CEVAP:

Kadınlar ve erkeklerde cinsel ilgi ve isteğin oluşması için bazı koşulların yerine gelmesi gerekir. Bu koşulların başında değerli ve özel olma gibi duygusal ihtiyaçların karşılanması gelir. Kadınlar için bakılma, beğenilme, arzulanma, erkekler içinse onaylanma, gücüne ve performansına hayranlık duyulma temel duygusal ihtiyaçlardır. Bunlar olduğunda eşler arasında cinsel istek kendiliğinden oluşur. Eşiniz çok çalıştığını söylerken yeterince takdir edilmediğini, onaylanmaya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Sizin içinse cinsel uyarılmanın olması için arzulanmaya ihtiyaç duyduğunuz anlaşılıyor. Böyle bir durumda eşinizle konuşarak ilişkinizdeki eksiklikleri dile getirebilirsiniz.

Bu problemden kurtulabilir miyim?

SORU:

14 yıldır evli bir erkeğim. Bende erken boşalma sorunu var. Eşim sürekli baskı yapıyor, o böyle yapınca daha da kötü oluyor. Bize ne önerirsiniz? S.H./ Mersin

CEVAP:

Cinsel işlev bozukluklarını devam ettiren en önemli nedenlerden biri sekse kaygılı başlamaktır. Kaygı bulaşıcı olduğu için eşlerden birindeki kaygı kısa bir süre sonra diğerine bulaşarak negatif bir döngü yaratır. Bu nedenle cinsel terapide kullanılan tekniklerin başında nefes ve gevşeme egzersizleriyle kaygıyı azaltmak gelir. Ondan sonra soruna özel tekniklere geçilir. Eğer eşlerden birinde kaygı varsa yapılan hiçbir teknik işe yaramaz. Sizin yaşadığınız erken boşalma sorununun eşinizin beklentileriyle bir kaygı sorununa dönüştüğü, bununda erken boşalmayı sürdürdüğü anlaşılıyor. Böyle bir durumda ilişki süresine değil dokunma ve hissetmeye odaklanarak kaygıyı düşürmeniz, alternatif doyum yöntemlerini keşfetmeniz faydalı olacaktır.

Cinsel terapiste gitmem gerekir mi?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. Sorunum eşimle cinsel birliktelik yaşarken bazen canımın acıması. Doktorum ‘psikolojik’ dedi. Bu durumda terapiste gitmek gerekir mi? F.D./Erzurum

CEVAP:

Hangi durumlarda cinsel terapiye gidileceği birçok insanın ve çiftin merak ettiği bir konudur. Bazen sorunlar kendiliğinden düzelir, bazen gittikçe daha da artar, tedavisi güçleşebilir. Bunu kalp çarpıntısına benzetebilir. Birkaç defa kalbinizin normalden hızlı çarpması bir sorun olmayabilir ama gittikçe daha fazla çarpıntı oluyorsa orada bir sorun var demektir, kalp krizi geçirmeden bir doktora gidilmesi gerekir. Cinsel sorunlar da böyledir, herkesin zaman zaman cinsel işlevlerinde sorun olabilir, eğer bu durum sık sık tekrar ediyorsa profesyonel yardım alma zamanı gelmiş demektir.