Seksi aceleye getirmeyin

Hayatın akışı içinde 24 saat artık kimseye yetmiyor. Neredeyse temel ihtiyaçlardan vazgeçmek zorunda kalacağız. Bu koşturmadan cinsellik de nasibini alıyor…

Şipşak seks ileride sorun yaratır mı?

SORU:

Eşimle her ikimizde çok yoğun çalışıyoruz, her zaman uzun uzun sevişmeye vaktimiz olmuyor, bazen yatmadan önce şipşak seksini tercih ediyoruz. Böyle yapmamız ilerde cinsel sorunlara neden olur mu? R.S./ Antalya

CEVAP:

Günümüzde yorgun ve tükenmiş bir beden­le seks yapmaktansa çiftler yatıp dinlen­meyi tercih edilebilir. Bununla birlikte seks yapmak hem duygusal hem de fiziksel bir ihtiyaçtır. Seksten tümüyle vazgeçmek uzun vadede duygusal uzaklaşmaya neden olabilir. Kısa da olsa bir şeyler yaşamak hiç olmamasından daha iyidir. Bunun­la birlikte dokunmanın ve hissetmenin hazzından uzak her zaman böyle hızlı ya­şanan bir cinselliğin ruhsal doyumu eksik kaldığından zamanla sorun yaratacağını da bilmek gerekir. Kalıcı çözüm hayatınız­daki öncelikleri yeniden gözden geçirerek kendinize zaman ayırmanızdır.

Eşimle bu sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

35 yaşında evli bir kadınım. Benim sorunum eşimin cinsel birliktelik sırasında çok fazla konuşması ve aynı şeyi benden de beklemesi. Ben dikkatim dağıldığı için bundan hoşlanmıyorum. Bu sorunu nasıl çözerim? Ş.F./ Eskişehir

CEVAP:

Cinsel birliktelik sırasında erotik konuş­malar yapmak, beden sesini açarak iniltili sesler çıkarmak cinsel uyarılmayı ve hazzı artıran tepkilerdir. Eşler böylece birbirleri­nin haz aldığını görebilir, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını anlayabilirler. Sessiz bir cinsellik televizyonda sessiz bir film izlemek gibidir, neler olduğunu görülür ama ne olduğu anlaşılmaz. Bununla birlikte bu tür seks pratikleri bazen eşlerden biri tarafından belirgin bir sebebi olmadan da rahatsız edici bulunabilir ve farklı tepkile­re neden olabilir. Böyle durumlarda eşler cinselliğin yaşanmadığı bir zaman diliminde yetişkin egolarıyla konuşarak bu konuda ki duygu ve düşüncelerini paylaşıp ortak bir yerde buluşmayı deneyebilir. Konuşmayı seven eş konuşmayı azaltmak için çaba gösterirken, susan taraf da tolerans seviye­sini artırmayı deneyebilir. Bunu televizyonun sesini her tarafında rahatsız olamayacağı bir kısıtlık seviyesine getirmeyi sağlayabi­lirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Doğum kontrol hapı tehlikeli mi?

SORU:

26 yaşındayım, eşimle biraz erken evlendik ve şimdilik çocuk düşünmüyoruz. Doğum kontrol haplarını bir süre kullandım ama zararlı olduğunu söyleyenler oldu. Bu haplar gerçekten zararlı mı, öyleyse bize ne önerirsiniz? E.S./ İzmir

CEVAP:

Güvenli doğum kontrol yöntemlerinin bulunmasıyla birlikte cinsellik algısı değişti. Cinsel yaşamdan haz alma üreme fonksiyo­nunun önüne geçti. Bununla birlikte cinsel davranışın fizyolojik boyutu üreme fonksi­yonuyla bağlantılı olduğu için bunu engelle­yen yöntemlerin bazı yan etkileri olabiliyor. Kadınlar özel bir sağlık nedeni olmadığı sürece cinsel olarak aktif oldukları yaştan itibaren menopoza kadar bu hapları kulla­nabilir. Her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri, önemli olan sizin için en uygun olanın belirlenmesidir. Sizin durumunuzda aile hekiminizle konuşarak prezervatif, spiral gibi alternatif doğum kontrol yöntemlerinden birinde karar kılabilirsiniz.