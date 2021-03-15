Seks yaparken bu hatayı yapmayın!

İlişkide sırasında sürekli eleştirilme kızgınlık duygularına yol açar. Bu durum da erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir.

Benim sıkıntımın sebebi eşim mi?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişki sırasında sürekli ne yapacağımı, nasıl yapacağımı söylüyor. Kendimi hiçbir şeyi doğru dürüst yapamayan bir beceriksiz gibi hissediyorum. Sertleşme sorunu bundan olur mu? T.N./Antalya

CEVAP:

Cinsel yaşamda yolunda gitmeyen şeyler, düzeltilmesi gereken konular cinsel birliktelik sırasında değil başka zamanlarda konuşulmalı, eleştiri sözleriyle değil istek ve dilek sözleriyle ifade edilmelidir. Sizin durumunuzda eşinizin biraz sabırsız ve eleştirel olduğu düşünülebilir. Bu durumun sizde bir performans kaygısı yarattığı ve yetersizlik duygularına yol açtığı anlaşılıyor. Sürekli eleştirilme kızgınlık duygularına da yol açar. İfade edilemeyen bastırılmış kızgınlık duygusu erkeklerde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarının en önemli nedenidir. Bu duygular çalışıldığında ve kaybolan öz güven yeniden kazandığınızda cinsel istek yeniden gelecektir.

Bu durum evliliğe bir zarar verir mi?

SORU:

İki yıldır evli bir kadınım. Eşim benim isteklerimi ancak cinsel birliktelik yaşayacağımız zamanlar duyuyor. Bende ancak istediğim şeyleri yaptığında onunla oluyorum, diğer zamanlar birlikte olmuyor. Bu durum evliliğimize zarar verir mi? F.D./Yozgat

CEVAP:

Birçok toplumda cinsellik sanki sadece erkeklerin haz aldığı bir eylem gibi görülür. Kadının ise adeta erkeği memnun etmek için istemeden yaptığı bir görevdir. Böyle olunca erkeklerin seks yapmak için eşlerini ikna etmeleri bunun için bazı istek ve koşulları kabul etmeleri beklenir. Bu nedenle cinselliğin bir alış-veriş gibi görüldüğü bazı toplumlarda kadının isteklerinin yerine getirilmesi için cinselliği bir ödül ya da ceza gibi kullanması sık görülen bir durumdur. Cinsellik evlilikte fiziksel ve duygusal yakınlığın en üst seviyesidir ve pazarlık konusu yapılmayacak kadar önemlidir. Hatta her cinselliğin sonunda bir istek geleceğini düşünen erkek giderek cinsellikten uzaklaşır. Bu şekilde bir davranış zamanla çift ilişkisinde ki uyumu bozarak ciddi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

23 yaşında bir erkeğim. İki haftadır mastürbasyon yaptıktan sonra menide koyu kahverengi ile kırmızı arası kana benzeyen lekeler görüyorum. Sebebi ne olabilir? O.A./ İstanbul

CEVAP:

Meniyle kan gelmesine neden olan çeşitli etkenler vardır. Bunun en sık görülen nedeni idrar yolu enfeksiyonlarıdır. Bu yeni geçirilmiş bir enfeksiyon olabileceği gibi, kronik idrar yolu enfeksiyonlarının (özellikle prostat iltihabının) tekrarı da olabilir. Özellikle boşalma kanallarının tutan bir enfeksiyon söz konusu ise meniyle kan gelme ihtimali artmaktadır. Meniyle kan gelmesinin bir başka nedeni boşalma kanallarına baskı yapan kistlerdir. Prostat bezinin büyümesi de prostat ve çevresinde hafif kanamalara yol açabilir. Bazen de aşırı zorlamalı cinsel ilişkiler sonrası kanamalar sperm sıvısına karışabilir. Size önerim ihmal etmeden bir üroloji uzmanına muayene olmanız en doğru yol olacaktır.