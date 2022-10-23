Seks sonrası depresyonun sebebi nedir?

Genellikle erkeklerde cinsel ilişkinin ardından hormonal değişiklikler nedeniyle depresif belirtiler ortaya çıkabilir… Bu duruma “seks sonrası hüzün” tıbbi adıyla Post Orgazmik Hastalık Sendromu (POIS) denir…



Eşim yatakta neden böyle davranıyor?

SORU:

32 yaşındayım. Eşimle ne zaman bir cinsellik yaşasak ardından depresyon benzeri durum yaşıyor ve bu durum bazen saatlerce sürebiliyor. Ben bunu acaba benimle ilgili bir durum mu diye kendimi sorguluyor, üzülüyorum. Eşim neden böyle davranıyor? R.S./ Konya

CEVAP:

Daha çok erkeklerde görülen, boşalmanın hemen ardından ya da yarım saat kadar sonra ortaya çıkan şiddetli kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı gibi fiziksel ve ruhsal (sinirlilik, anksiyete, depresif duygu duru­mu) gibi zihinsel belirtilerin görülmesine Post Orgazmik Hastalık Sendromu (POIS) denir. İlk olarak 2002 yılında Waldinger ve Schweitzer tarafından tanımlanan ve nadir karşılaşılan POIS yani seks sonrası hüzün erkeklerde, cinsel ilişkide veya mastür­basyon sırasında boşaldıktan hemen sonra görülen bir semptomdur. Bu semptomu yaşayan kişilerde seks ve orgazm sırasında vücutta önemli hormonal değişiklikler olur ve dopamin ve serotonin diğer adlarıyla mutluluk hormonları en üst seviyede salgı­lanır. Bu hormonların en önemli özelliği haz duyusu sırasında salgılanmalarıdır. Ancak seksin sona ermesiyle birlikte dopamin ve serotonin seviyelerinde meydana gelen ani düşüş mutsuzluk, kaygı ya da tedirgin­liğe neden olur. POIS’i tedavi etmek için standart bir yöntem yoktur. İyi bir öyküden sonra dinamik yönelimli “cinsel terapi” ile çözüm mümkün olur.

Eşim neden bana soğuk davranıyor?

SORU:

34 yaşında 5 yıldır evli bir kadınım. Eşim cinselliğe karşı çok ilgisiz. Acaba neden böyle? E.Y./Manisa

CEVAP:

Erkeklerde cinsel isteksizlik gittikçe sık görmeye başladığımız bir problem. Eşi­nizdeki cinsel isteksizliğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz fantezi kıyafet­lerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yap­maya zorlamış oluyorsunuz. Bu nedenle böyle kıyafetleri bir tehdit olarak algılaya­bilir ve rahatsızlık duyabilir. Eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan nedenleri doğru anlayıp nedene yönelik değişim sağlamadıkça geleneksel yaklaşımlar işe yaramayacaktır. Bunun için onunla güvenli ve açık iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmanız gerekir. Böylelikle size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz.

Her cinsel ilişkide orgazm şart mı?

SORU:

32 yaşındayım, evliyim ve bir çocuk annesiyim. Doğumdan sonra daha az orgazm yaşamaya başladım. Bu bir sorun mu, her ilişkide orgazm olmam gerekir mi? M.S./Antalya

CEVAP:

Cinsel birliktelik orgazmdan ibaret değildir. Her aşamasının kendine özgü uyarılma se­viyesi ve hal alma düzeyi vardır. Bu nedenle her ilişkide orgazm olmak zorunluluk değil kazanılan bir hediyedir. Orgazmın hedef olarak konulması beraberinde kaygıya da neden olacağı için orgazmın yaşanmasını güçleştirebilir. Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Ka­dının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı nedeniyle eşler ne zaman orgazm olacaklarını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm dediğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleksleri yöneten bir sistem tarafından başlatılır ve bitirilir, ba­zen de hiç olmayabilir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için yeterli olabilir. Sizin çocuklu bir anne olarak fazlasıyla yoruluyor ve cinselliğe enerjiniz kalmadığı için orgazm olmakta zorlanıyor olabilirsi­niz. Orgazmı bir hedef olmaktan çıkartıp sürece odaklandığınızda daha kolay ve sık orgazm yaşamanız mümkün olabilir.