‘Seks olmasa da olur’ demeyin’

Hayat koşturmacasında çoğu çiftlerin ilk vazgeçtiği şey sekstir. Cinsellik ‘yorgunum, uykuya daha çok ihtiyacım var, cinselliğe zaman ayıramam’ gibi yanlış düşüncelerle ertelenirse çiftleri birbirinden uzaklaştırır

Bizim durumumuz sorun yaratır mı?

SORU:

4 yıldır evliyim. Eşimin de benim gibi işi çok yorucu ve çalışma saatleri uzun. Eve geldiğimizde değil sevişmek yemek yemeğe enerjimiz kalmıyor. Bazen gün­lerce birlikte olamıyoruz. Bu durum bizi nasıl etkiler? H.A./İzmir

CEVAP:

Yoğun iş temposu, uzun çalışma saatleri çiftlerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bundan en fazla etkilenen, ilk vazgeçilen cinsellik oluyor. Beden ve hormonlar da zamanla bu duruma alışıyor ve cinsel istek arzular ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Cinsellik çiftin yaşamında azaldıkça duygusal paylaşımlarda azalıyor ve eşler birbirine yabancılaşarak uzaklaşıyorlar. Bu nedenle çiftler uzaklaştıklarını hissettiklerinde önceliklerini yeniden gözden geçirip cinselliğe zaman ayırmalıdır. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için plan yapılmalı, baş başa vakit geçirebilmelidir. Bu şekilde yaratılan özel zamanlar ödül mekanizmasını aktive edeceğinden daha fazla yaşama isteği oluşturacaktır.

Aramızda cinsel çekim oluşur mu?

SORU:

25 yaşında bekar bir kadınım. Arkadaş olarak görüştüğüm biri var. Her konu­da anlaşıyoruz ama ona karşı bir şey hissetmiyorum. Cinsel çekim sonradan oluşur mu? D.E./İstanbul

CEVAP:

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için cinsel çekim oldukça önemlidir. Ten uyumu, eş ya da partner seçiminde genlerimizin kokulardan da faydalanarak biz farkına varmadan bizim için en uygun eşi seçmesidir. Bununla birlikte bir ten uyumsuzluğundan söz etmeden önce cinsel çekimin oluşması için gereken koşulların oluşup oluşmadığına bakmak gerekir. Bazı durumlarda hafif düzeydeki ten uyumsuzluğu karşılıklı çabayla çözülebilir. Bazılarında ise eşler her şeyi denemelerine rağmen cinsel istek ve tutkuyu oluşturamayabilir. Sizin durumunuzda erkek arkadaşınızdan hoşlandığınız anlaşılıyor, evlilik kararı vermeden önce bir süre daha arkadaşlığınızın devam etmesi, aranızdaki cinsel çekime göre karar vermeniz uygun olur.

Eşim bu dertten kurtulabilir mi?

SORU:

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimde erken boşalma sorunu var ve bu yüzden benden uzaklaştı. Yeniden nasıl yakınlaşabiliriz? G.D./Mersin

CEVAP:

Toplumsal cinsiyet rollerinde erkeğin güçlü görünmesi, zaaflarını belli etmemesi, duygularını fazla göstermemesi vardır. Söz konusu cinsellik olduğunda durum daha da hassaslaşır. Oysa iyi bir cinsel yaşantı her şeyden önce duygusal bir paylaşımdır, açıklık ve samimiyettir. Paylaşılmayan her duygu araya duvar örer ve yaşanan sorunların çözülmesini zorlaştırır. Zihin durumunuzda eşinizin erken boşalma sorununa fazlasıyla üzüldüğü ve suçluluk hissettiği düşünülebilir. Duygularını kendi içinde yaşayarak gözünüzdeki değerini korumaya çalışıyor. Eşinize onu sevdiğinizi ve sorunları birlikte çözebileceğinizi söyleyerek kendini açması konusunda cesaretlendirebilirsiniz. Erken boşalma cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilecek bir erkek cinsel işlev bozukluğudur, utanma ya da çekinmeyi gerektiren bir durum değildir.