Şehvetin 4 atlısı: Yasak, Gizem, Erişilmezlik ve Yenilik 

Cinsel istek yani libido denilen cinsel enerji her ne kadar bütün insanlarda bulunan ve doğuştan gelen bir dürtü olsa da uygun olmayan koşullarda zamanla azalabilir ya da tümden kaybolabilir. İşte çözüm yolları…

Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

SORU:

42 yaşında, 12 yıldır evli bir erkeğim. Birkaç yıldır eşimden iyice uzaklaştım, ona karşı hiçbir cinsel istek duymuyorum. Eşim ben istediğimde reddetmiyor ama bu durumdan rahatsız olduğunu söylüyor. Bu isteksizlik sorunu çözebilir miyim? K.D./ Eskişehir

CEVAP:

Cinsel isteğin sürmesi için şehvetin dört atlısına ihtiyaç vardır. Bunların ilki yasaktır. Adem’i Cennet’ten kovduran yasak olanın çekiciliğidir. İkinci altı gizemdir. Gizem merak uyandır, merak da ilgiyi doğurur. Erişilmez­dik ise ulaşma, yakın olma sahip olma ar­zuları doğurur. Bunun için çiftlerin nişanlılık döneminde cinsel tutkularını hatırlamaları yeterlidir. Yenilik ise insanın doğasında var olan itici güçtür, yeni olan her zaman çekici gelir. Evlilikte mahşerin bu dört atlısının yerini rutin, alışkanlıklar ve konfor aldığında cinsel isteğin azalması neredeyse kaçınıl­mazdır. Sizin durumunuzda cinsel hayatınız­da yukarıdaki değişiklikleri yaparak cinsel isteğinizi yeniden canlandırabilirsiniz.

Neden birden fazla ilişkiye giremiyorum?

SORU:

Evli arkadaşlarım ilişkiye girdiklerinde birden fazla boşalabildiklerini söylüyor. Ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım ilişkiye girdiğimde bir defadan fazla yapamıyorum. Sorun bende mi, ne yapmalıyım? E.S./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellikte sayıların önemi yoktur, eğer eşinizle birlikte hem bedenen hem de ruhsal açıdan tatmin edici bir ilişki yaşadıysanız, hemen ardından ikincinin gelmesi şart değildir. Erkek cinselliğinde fizyolojik olarak boşalma sonrasında zorunlu bir ara verme ve bekleme süresi vardır. Bu birkaç daki­kadan birkaç haftaya kadar sürebilir. İkinci defa sertleşmek veya boşalmak bir zorun­luluk değil bir opsiyondur. Bazı erkeklerde yaşa, cinsel isteğe veya hormon düzeyinin yüksekliğine göre iki boşalma arasındaki dinlenme süresi çok kısa olabilir ve peş peşe boşalma yaşandığını düşündürebilir. Bu genç erkekler de bile nadir görülen bir durumdur. Duyduğunuz her şeye inanmamalı öncelikle bu beklentiden vaz geçerek birleşme odaklı cinsellik yerine dokunma ve sevişme odaklı bir cinselliği geçmeniz uygun olur.

Erken boşalmanın çözüm yolu nedir?

SORU:

5 yıldır evliyim, 30 yaşındayım. Kendimi bildim bileli erken boşalma sorunum var. Neredeyse bütün ilaçları denedim, faydası olmadı. Kesin bir çözümü var mı? D.S./Bursa

CEVAP:

Erken boşalma tedavisi için kullanılan ilaçların çoğu; depresyon ilacı olup cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle boşalma süresini uzatırlar. Bir yönüyle cinsel isteği baskılayarak boşalma refleksi üzerinde etki eder. Ancak ilaç kesildiğin­de boşalma süresi yeniden eskiye döner. Boşalma denetimi hemen hemen bütün erkeklerin sonradan öğrendiği zihinsel bir süreçtir. Bu nedenle erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma reflek­si üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Anlayışlı bir partner ile sık ve düzenli bir şekilde, rahatlamış ve gevşe­miş bir şekilde dokunmanın verdiği hazza odaklanarak sevişildiğinde erken boşalma sorunu kendiliğinden çözülecektir.