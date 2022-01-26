Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanan Sedef Kabaş’ın avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz reddedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanan Sedef Kabaş, karara itiraz etmişti. Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz’ın yaptığı itiraz talebini değerlendiren İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluşturduğu, İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı ve Kabaş’ın benzer suçtan daha önceden de hakkında yargılama yapıldığı gerekçeleriyle itirazın reddine karar verdi. (İHA)