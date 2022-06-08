Sayın Ebubekir Şahin…

Hatırlarsanız…

TGRT kanalında iki gazeteci…

SÖZCÜ ve KORKUSUZ çalışanlarına, yönetimine ve yazarlarına çok ağır hakaretler etti…

Gurup adına Baş Hukuk müşaviri avukat İsmail Yılmaz RTÜK Başkanlığına yazdığı bir dilekçe ile…

O hakaretlere izin veren TGRT’yi:

Şikâyet etti…

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Ne var ki Ebubekir Bey:

Zat-ı âliniz ve yönettiğiniz kurumun diğer üyeleri:

O “iğrenç” kelimelerin:

“İfade özgürlüğü” olduğuna karar verdiniz…

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Bu karar açıklanınca…

Adalet anlayışım gereği…

Bu saçma sapan karara…

Youtube kanalımda itiraz ettim…

Zat-ı âlinize ve kurum üyelerine hitaben:

“Madem bu kelimeler hakaret değil ifade özgürlüğü, o halde ben de sizlere aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?..” diye sordum…

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Şimdi bakıyorum da…

Sormak yerine…

Keşke ben de:

Aynı kelimeleri kullansaymışım…

Çünkü…

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Zat-ı âliniz ve kurum üyeleri…

SÖZCÜ ve KORKUSUZ Gurubu’na yönelik kullanıldığında:

“İfade özgürlüğü” olarak kabul ettiğiniz kelimeleri…

Sizlere karşı kullanmadığım halde…

Savcılığa şikâyet ettiniz…

İfadem alındıktan sonra yargılandım…

Yerel mahkeme yargıcı:

380 gün (1 yıl 15 gün) hapis cezası verdi…

Dosya istinafta…

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Siz bir de ayrıca Sayın Şahin…

Şahsınıza da hakaret ettiğim iddiasıyla…

10 bin lira talepli:

Tazminat davası açtınız…

Yerel mahkeme yargıcı…

Size 5 bin lira tazminat ödememe:

Hükmetti…

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İstinafa gittik…

İstinaf:

“5 bin lira az, sekiz bin lira olsun” dedi…

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Ve sayın Şahin…

Dün avukatınız, avukatımı aradı…

8 bin lirası tazminat…

5.500 lirası avukatlık ücreti…

6 bin lirası da icra masrafları ve birikmiş faiz olarak:

19 bin lirayı hemen icra dairesine ödememi…

Aksi takdirde…

Evime fiili hacze gelerek…

Eşyalarımı kaldıracaklarını bildirdi…

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Bekliyorum Sayın Şahin…

Evimde ne var ne yok:

Alıp gitsinler…

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Onları haraç mezat satıp…

Hak etmediğiniz…

Ve…

Asla helal etmeyeceğim paramı alıp yiyin…

Ama şunu da bilin…

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19 bin lirayı defaten ödeyecek gücüm var…

Ama…

Son 3 yıldır kazandığım alın terimden…

Size ödenecek:

Tek kuruşum yok…

Çünkü:

Hepsi helâl para…

HAYRET AMA ARKADAŞ…

Erdoğan, 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yaptı…

Ve…

“Dağ, sıçan doğurdu…”.

Neden mi?..

Açıklayayım…

★

Canlarım…

3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeler…

Hiç de “yandaş” medyanın “müjde” diye verdiği:

Haberdeki gibi değil…

★

Henüz ortada:

Maaş artışı yok…

Maaş zammı da yok…

Ortada sadece:

Meclis’e göndermek için hazırlanmış bir:

Çalışma var…

★

O çalışma Meclis’te görüşülecek…

Tahminim o ki:

CHP-İYİ Parti ve HDP gurupları…

Uygulamanın hemen başlaması için:

Değişiklik teklifi verecekler…

★

Ve canlarım…

Har zaman olduğu gibi değişiklik teklifi…

AKP ve MHP oylarıyla:

Reddedilecek…

★

Nereden biliyorum?..

Bilmiyorum…

Tahmin ediyorum…

“Nasıl yani?..”.

Bir diğer yazıda anlatayım…

DENEYEBİLİR Mİ?..

Canlarım…

Erdoğan’ın bir KHK ile on binleri hapse atma yetkisi var mı?..

Var…

★

Erdoğan’ın:

Bir KHK ile ihale iptal etme yetkisi var mı?..

Var…

★

İyi de…

3600 ek göstergeyi neden:

KHK ile halletmedi?..

★

Yoksa?..

Kanun teklifi Meclis’e geldiğinde…

Erdoğan…

Parlamenter sisteme geçiş ve erken seçim için aşeren muhalefet partilerinin de desteğiyle:

Seçim kararı almayı deneyebilir mi?..

“Bu kanunun çıkarılması ve uygulanması için, verin oyunuzu bu kardeşinize” falan mı diyecek?..

★

Amman ha…

Bu dediklerim olmazsa…

Başıma kakmayın…

“Dener…” demiyorum…

“Deneyecek” de demiyorum…

“Deneyebilir mi?..” diye soruyorum…

TAYYİP’İN BACISI…

Tansu Çiller:

“6’lı masa beni dehşete düşürüyor” demiş…

★

Sevgili Tansu…

1995 seçimlerine gidilirken:

“RP geleceğimiz için en büyük tehlikedir, ben bir Atatürk kızı olarak…..” diye başlıyordun konuşmalarına…

Ve sonra da:

“Türkiye’de şeriat devleti kurulmasına izin vermem” diyordun…

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Ama ilginçtir…

Kader seni…

“Şeriatçı” dediğin “Erbakan’ın yardımcısı” yaptı…

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Ve Tansu…

Bugünlerde 1997’den de öte geçtin…

Meğer sen:

Atatürk’ün kızı değil…

Tayyip’in bacısıymışsın…

PEŞİN SEVİNMEYİN AHALİ…

Nasrettin Hoca’nın alacaklısı…

Alacağını bir türlü tahsil edemeyince…

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in…

Hak etmediği tazminat bedelini almak için:

Bana yaptığını yaptı…

Ve…

Hoca’nın kapısına dayandı…

Hoca, alacaklısına evinin önünden başlayarak yol boyunca uzanan çalılıkları gösterdi…

“Bak komşu” dedi… “Buradan her sabah koyun sürüsü geçiyor…her koyun da kaşınmak için bu çalılara sürtünüyor ve tüyleri o çalılıklara takılı kalıyor… Bir süre sonra o kadar çok tüy olacak ki bu çalılıklarda ben de onları toplayıp, yapağı yapacak sattıktan sonra da sana olan borcumu ödeyeceğim…”.

Alacaklı bu saçma ödeme modelini duyunca güldü…

“Haspam” dedi Hoca, “peşin parayı görünce nasıl da gülersin…”.

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Bizim yandaş medya da o hesap…

3600 ek gösterge hemen uygulanmayacak…

AKP’nin yaptığı çalışma önce Meclis’e gelecek…

Görüşülecek…

Kabul edilecek…

Cumhurbaşkanı onaylayacak…

15 Ocak 2023’te…

Uygulama başlayacak…