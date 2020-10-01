Samsun’da narkotik köpeği ‘Ozon’la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
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Samsun’da narkotik köpeği ‘Ozon’la uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Samsun’da narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’un kullanıldığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi,18 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Canik, Alaçam, Tekkeköy, Atakum, 19 Mayıs ve İlkadım ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’un da kullanıldığı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 4 kilo 61 gram kubar esrar, 75 gram bonzai, 73 sentetik ilaç, 15 kök kenevir bitkisi, 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 10 mermi, 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kova uyuşturucu kullanma aparatı, 1 elektronik terazi ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

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