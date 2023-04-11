Şampiyonluk için yetmez

İlk yarıda Fenerbahçeli oyuncular formalarını soyunma odasında unutmuş, sahaya öyle çıkmış gibiydiler. Adeta sahada yürüdüler. Moral de, ruh da yoktu Kanarya’da. Ne attıkları paslar yerini buldu, ne de atak yapabildiler. hırsları da mücadele güçleri de yoktu sanki. Topa sahip oldular, çok pas yaptılar ama oyunu doğru oynamak için çaba da göstermediler. Nedense sanki ligi bırakmış, ‘Kupa bize yeter’ der gibiydiler.

Valencia santrafor oynamadığı maçlarda keyifli değil. Orta sahada İsmail, Arao ikilisi vasatın altında kaldı. İrfan Can ve Emre Mor uğraştılar ama yetersizdiler. Altay yediği golde topu oyun sahasının ancak içine çelebildi. İkinci müdahaleyi yapacakken ise ayağı kaydığı için beceremedi ve golü yedi.

İkinci yarıda oyuna giren Zajc, attığı şık golle Fenerbahçe’yi uykudan uyandırdı. Arda ve Rossi’nin girmesiyle de oyuna döndü Fenerbahçe. Fenerbahçe’ye karşı Karagümrük derli toplu ne yaptığını bilir durumdaydı. Geride alan bırakmadı, kontralarda da etkiliydiler. Jesus geldiğinden bu yana böyle bozuk bir Fenerbahçe seyretmedim desem yanlış olmaz.

Szalai’nin golüyle Fenerbahçe öne geçti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Ancak bu futbol, şampiyonluk için yeterli olmaz.