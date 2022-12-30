Şampiyonluk için yetersiz

Beşiktaş kazandı ama nasıl? Harika bir frikik, gerisi fıs. Rakibinin nispeten dişli olması değildi bunun nedeni; siyah-beyazlıların taktik yetersizliği ya da doğaçlama futboluydu.

Oyun kurucu rolünü garip bir şekilde Cenk üstleniyor. Garip şekilde diyorum çünkü kale önünde gol şansı olacak, kanattan gelip forveti ikileyecek oyuncu kaleden uzak top alıyor, bu da atak kalitesini düşürüyor. Cenk’in gereksiz oyun iştahından mı yoksa Şenol Güneş’in bilinçli tercihi mi bu bilmiyorum ancak Beşiktaş’ın ortalara yönelmesine yol açın bu anlayış, negatif sonuç veriyor. İlk yarıda 20 küsur ortanın sadece dördü isabetliydi.

Pas kalitesi düşük orta sahaların pres gücünün yüksek olmasını bekleyebilirsiniz. Beşiktaş’ta ikisi de vasat. Adana Demir, uzun toplarla pozisyona girdi. Stoperlerin ofsayt çizgisini ayarlayamaması da bunda etkendi. Gulbrandsen 57’deki pozisyonu değerlendirse bu sorun daha çok konuşulacaktı.

Güneş’in alametifarikalarından biri orta sahalarından her zaman ciddi gol-asist katkısı bulmasıdır. Bu sezonki katkı çok düşük ve artacağa da benzemiyor. Bu bölge kalite yükselmezse şampiyonluk hayalden öteye gitmez.