Şampiyonluk çok yakışacak

Jenerasyonum tarihi anlar yaşadı. SSCB’nin dağılması, Berlin Duvarı’nın yıkılması, Soğuk savaşın yerini dijital savaşa bırakması, internet ve cinsiyet devrimleri gibi… Basketbolda Michael Jordan, futbolda Diego Maradona en önemli spor figürleriydi. 2000’lere gelindiğinde ise Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hayatımıza girdi.

Birbirleriyle olan rekabetleri, nefes kesti. İkisi de milli takımlarıyla kıta şampiyonu olduktan sonra gözlerini dünyaya çevirdi. Dünya Kupası, en iyiyi belirleyecek bir altın kase gibiydi onlar için…

Ronaldo, kulübünde yaşadığı olaylardan dolayı form tutamadı. Bu, ilerleyen yaşıyla birleşti. Turnuvanın açılışına denk gelen olay röportajı, performansının önüne geçtiği de oldu; doğru. Önce yedek kaldı, sonra takımı elendi.

Messi ise 2022 Katar’a, Suudi Arabistan yenilgisiyle başladı. Ancak öldürmeyen her şey güçlendiriyordu ve tangocu bundan da çıkmayı bildi. Sonraki tüm maçlarında performansını artırdı. Gollerini sıraladı. En önemlisi, eleştirilen liderlik özelliklerini öne çıkararak bildiği yolda yürüdü.

Artık iş finale geldi. Lionel Messi, zaman zaman mental kırılmalar yaşayan, finallerde heyecanlanan zeki ve çalışkan öğrenci gibi. Bu sefer başaracak mı? Rakip Fransa’ya rağmen ‘evet’ diyesim geliyor. Çünkü aklına koymuş bir kere!

Açıkçası şampiyonluk Messi’ye de çok yakışacak.