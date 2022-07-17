Şampiyonluk ama ne pahasına!

Ne olacak bu Fener’in hali” sorusu, atasözü gibi kullanılırdı eskiden… Çok para-emek harcayan, büyük hedeflerle yola çıkıp bir türlü arzuladığına ulaşamayan kişiler, kurumlar için kullanılırdı. Fenerbahçe, son dönemde yine bu ruh haline büründü. Üst üste iyi kadrolar, harcanan paralar, büyük taraftar desteği ancak sonunda hayal kırıklığı…

Fenerbahçe’nin futbolda 2014’ten beri süren kupa hasretini bu sene dindirmek isteyen bir yönetim ve teknik heyet var. Sezon sonu yine malum soruyu sorar mıyız bilinmez ama detayların bir kupadan fazlasını sakladığı muhakkak.

Özellikle Ali Koç ile Fenerbahçe artık ticari bir başarıya sahip. Son beş sezonda 14 futbolcudan bonservis kazanılmış. İstikrarlı ve devamlı olarak büyük satışlar yapılıyor. Bu furyaya Kim de katılırsa toplam gelir 100 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Bu Türkiye şartlarında görkemli bir rakam. Peki neden hâlâ 6 milyar borçtan söz ediyoruz?

Fenerbahçe için gerçek başarı, harcamaların kontrol edilmesinde saklı. Sözleşmeli yabancı sayısı şu an 20’den fazla. Şampiyonluktan başkası mutlu etmez Fenerbahçelileri ama gerçekçi olmak lazım. Geçmişin hatalarına bugünün yanlışları eklenmişken enkazdan en az hasarla çıkmak gerekiyor.

Bir şampiyonluk her şeyi değiştirebilir şüphesiz. Ancak öncelik mali istikrar olmalı. Başarının birinci şartı da bu değil mi zaten!