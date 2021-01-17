Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ taburcu oldu

Ankara’da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralanan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Öte yandan, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, cuma günü Ankara’daki evinden çıkıp aracına binerken kimliği belirsiz bir grubun silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

Başından ve yüzünden yaralanan Özdağ, kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. (DHA)