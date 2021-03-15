Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı
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Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı

Çorum’da sol kolunu sararak kendisine sakat görüntüsü veren dilencinin foyasını zabıta ekipleri ortaya çıkardı. Zabıta görevlisi, dilenciye “Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde? diye tepki gösterdi.

Gazi Caddesi’nde denetim yapan zabıta ekipleri, sol kolu sargılı bir kişinin dilencilik yaptığını fark etti. Iğdır’dan Çorum’a geldiği öğrenilen Osman Ş.’nin kolunu sararak kendisini sakat gibi gösterdiği ortaya çıktı. Zabıta görevlisi, Osman Ş.ye, “Hepiniz böylesiniz, kardeşin böyle, oğlun böyle. Bu nasıl hastalık genetik mi bu sizde? Senle mi uğraşacağız biz, sabah akşam getiriyoruz, götürüyoruz. Çoruma bir daha gelmeyeceksin” diye tepki gösterdi.

Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulanan Osman Ş., otobüse bindirilerek ikametgahı bulunan Iğdır’a gönderildi. (DHA)

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Sakat numarası yapan dilencinin foyası ortaya çıktı
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