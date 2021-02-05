Sakarya’da bulunan yavru ayı korumaya alındı
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Sakarya’da bulunan yavru ayı korumaya alındı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ormanda çalışan işçilerin bulduğu yavru ayı, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Kocaali ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çalışan işçiler, ağaçların arasından gelen sesi kontrol ettiklerinde yavru ayıyla karşılaştı. Orman işçileri durumu Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

FOTO: DHA

İhbar üzerine gelen ekipler, bir haftalık olduğu tahmin edilen yavru ayıyı alarak, veteriner hekime götürdü. Burada sütle beslenen yavru ayı tedavisi ve bakımı için İstanbul’da bulunan hayvanat bahçesine teslim edildi.

(DHA)

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