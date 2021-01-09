‘Sahte koronavirüs ilacı’ satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Haberler Gündem

‘Sahte koronavirüs ilacı’ satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te ‘sahte koronavirüs ilacı’ satmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri otomobilde sahte koronavirüs ilacı satılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Serince Mahallesi’nde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında ekiplerin dur ikazına uymayan şüpheli İ.T., otomobiliyle kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan İ.T., gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, 3 kutu ‘sahte koronavirüs ilacı’ ele geçirilirken, şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Avanos Belediye Başkanlığı depo kiralayacak

Avanos Belediye Başkanlığı depo kiralayacak

Edirne Belediye Başkanlığı, ihale ile yakıt satın alacak

Edirne Belediye Başkanlığı, ihale ile yakıt satın alacak

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, ihale ile orman emvali istifleme hizmeti alacak

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, ihale ile orman emvali istifleme hizmeti alacak

‘Sahte koronavirüs ilacı’ satmaya çalışan şüpheli yakalandı
Gündem