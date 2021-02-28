Sağlık Bakanı’ndan sonra Milli Eğitim Bakanı da vatandaştan özür diledi

Yüz yüze eğitimin bir gün ertelenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özür diledi. Bakan Selçuk “Yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından daha önce 1 Mart’ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamayla 2 Mart’a ertelenmişti.

Konuyla ilgili sessizliğini Twitter hesabından bozan Bakan Selçuk bir özür mesajı yayınladı.

Selçuk paylaşımında “Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANI DA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç’ın Fatih Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve birçok siyasetçinin katıldığı ve salgın kurallarının hiçe sayıldığı cenaze töreni büyük tepki toplamıştı. Kendisi de cenazeye katılan Sağlık Bakını Fahrettin Koca da “Kusurluyum” direk özür dilemişti. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

*Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık.

*Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum.

*Herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde katkı sağlamalı, yani kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz.

KAYNAK: SÖZCÜ