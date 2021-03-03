Sadece Atiba yeter

Garip bir maç oldu. Maçı izlerken ne oyuna kendimizi kaptırdık, ne konsantre olabildik. 90 dakikayla ilgili hafızamızda kalanları aktarmaya çalışalım ve Atiba ile başlayalım.

Yaşına değil, enerjisine bakarak konuşmak lazım. Takıma yaptığı katkı inanılmaz. Orta sahayı, hatta takımı tek başına fevkalade yönetti. Burada sorum Sergen Hoca’ya: Atiba varken, Josef varken Necip neden 11’de sahaya çıktı? Amaç fizik anlamda orta sahayı enerjik tutmaktı ama biz o enerjiyi göremedik. Bu üçlü Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinde, veya Şampiyonlar Ligi maçlarında yan yana oynar ancak Malatya deplasmanında değil. Sergen Hoca devre arasında hatadan dönüp Mensah’ı oyuna aldı. Burada her zaman bir tercih olacaksa, bu Oğuzhan ya da Ljajic olmalı. İkisi de kadroda olmaz farklı bir isim düşünülebilir.

Lig artık nefes nefese geçiyor. Hata yapan faturayı ağır öder. Zaten zor bir deplasman olan Malatyaspor’un hocası bıraktı. Malatya, önceki maçlara göre biraz daha canlı göründü.

Sonuç olarak zor bir deplasmanı kazanda Beşiktaş. Bundan sonra aldığın her 3 puan seni şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırır.