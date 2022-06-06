Rusya’dan sonra İran

İçerde Ensar, Türgev ve Gezi eylemlerinin yıldönümü üzerinden yaratılan gündemle muhalefet oyalanırken bölgemizdeki en önemli askeri harekâtlardan biri Suriye’de yakında başlayacaktır.

Büyük bir olasılıkla Esad, ülkesini terk etmek zorunda kalacak, Soçi ve Astana sürecinde hazırlanan federatif anayasa, Irak’ta olduğu gibi hayata geçecektir.

İşte burada CHP’nin, Suriye tezkeresine hayır demesi ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun; yabancı askerlerin ülke topraklarına ayak basmasının önünü açıyor demesi daha da anlam kazanmıştır.

Diğer yandan Yunanistan’daki ABD askeri üsleri üzerinden de bir başka algı yürütülüyor. Sanki Yunanistan’daki üsler Türkiye için kurulmuş gibi haberler yapılıyor. Oysaki Türkiye’de; ABD ve NATO’nun onlarca benzer üssü zaten var!

Yunanistan’daki üslere gelince bütün dünya biliyor ki ABD bu üsleri, Romanya üzerinden Ukrayna’ya askeri destek için kurdu! Başarıya da ulaştı.

Rusya’yı parçalamak için kullanılan bu üsler şimdi de İran için kullanılacaktır. Dolayısıyla Yunanistan’ın için sarf edilen sözler, iç kamuoyundaki kararsız seçmen kitlesini etkilemek içindir…

Bölgedeki ABD üslerini, BOP’a direnen tek ülke olan İran için kullanma zamanı gelmiştir. Son yıllarda İran, ABD’nin düzenlediği suikastlar sonucu, Kasım Süleymani gibi çok önemli kadrolarını kaybetti. Aralıksız devam eden ayrılıkçı hareketler ve siber saldırılar ise İran’daki kargaşayı artırmaktadır.

27 Mayıs’ta Yunanistan kara suları içinde bir İran gemisindeki petrole, ABD’nin el koymasına Yunanistan göz yumunca, 31 Mayıs’ta Basra Körfezindeki iki Yunan gemisine İran’ın el koyması, hedefin İran olduğunun bir başka göstergesidir.

İlk hazırlık; Eylül 2021’de, Türkiye, Azerbaycan ve Afganistan “üç kardeş” isimli tatbikat gerçekleştirdikten sonra İran da karşılık olarak Azerbaycan sınırında tatbikat düzenlemişti.

Hemen ardından 4 Ekim’de ise Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tatbikat düzenleyerek karşılık vermişti.

Görüldüğü üzere, ABD’nin Yunanistan üzerinden hedefinde kim varmış? Türkiye değil İran varmış!

ABD; İran’a saldırmadan önce Rusya’yı, Ukrayna cephesi dışında Azerbaycan cephesinde de bir sıcak çatışmaya sürüklemesi büyük bir olasılıktır.

Tabi ki İran’dan bir mülteci hareketi de başlar ve Angelina Jolie yine sınırda belirir! En son 1 Mayıs’ta Ukrayna’daydı…

İşte tam bu aşamada erken seçim çağrılarına hodri meydan denilebilir. Bu diyaloğun sonunda ise % 49 bile görünmediği için e ne yapalım, karmaşa olmasa yapılacaktı diye biter…

2023’ü bekleyin…

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