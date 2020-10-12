Rusya’da koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 312 bin 310’a, ölü sayısı 22 bin 722’ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 592 kişi virüse yakalandı. Ülkede şimdiye kadar Covid-19 vakası sayısı 1 milyon 312 bin 310’a yükseldi. Günlük vaka sayısı iki gündür 13 binin üzerinde sÜlkede son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 3 bin 793 artarak 1 milyon 24 bin 235’e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 125 artışla 22 bin 722’e ulaştı.