Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus mayın gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne açıldı. Geminin güvertesindeki askerlerin tek sıra halinde olduğu görülürken, gemiye sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 601 Borda numaralı ‘Ivan Antonov’ adlı mayın gemisi saat 10.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Bir saatte Emirgan Sahili açıklarına ulaşan geminin güvertesinde Rus askerlerinin tek sıra halinde beklerken, geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin de nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık bir buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi’ne açıldı.

(DHA)