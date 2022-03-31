Rus askerlerle ilgili tüyler ürperten iddia: ‘Canımız biraz et istemişti, biz de yedik’

Rusya’nın Ukrayna’daki işgali 36. güne girerken, Rus askerlerinin yiyecek bulmakta zorlandığı ve köpek eti yemek zorunda kaldığı iddia edildi.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, Ukrayna’daki Rus askerlerinin aileleriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı, Rus ordusunun içinde bulunduğu zorlu koşulları ortaya koydu. Ukrayna istihbaratı tarafından sızdırılan kayıtta, bir Rus asker ailesine köpek eti yemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Kendilerine verilen hazır yemeklerden bıktığını anlatan Rus askeri, köpekleri pişirip yediklerini belirtti. Asker, önceki gün yemekte Orta Asya’da yetişen çoban köpeği Alabay olduğunu belirterek “Canımız biraz et istemişti” dedi.

Ukraynalı yetkililer, daha önce ülkedeki kedi ve köpekleri çatışma alanlarından çıkarmak için yoğun çabaların sürdüğünü, bu evcil hayvanların Rus askerleri tarafından yendiği yönünde endişeler olduğunu belirtmişti.

“ASKERLER MARKETLERİ YAĞMALIYOR”

Ukrayna’da ilerleyemedikleri ve ağır kayıplar verdikleri söylenen Rus askerlerinin ülkedeki süpermarketleri yağmaladığı ve evlerdeki yiyeceklere zorla el koyduğu iddiaları da ortaya atılmıştı.

Daha önce basına yansıyan Rus askerlerine ait kayırlarda, askerlerin moralinin çok bozul olduğu, yakıt ve mühimmat sıkıntısından şikatet ettiği kaydedilmişti.

İngiltere’nin eski Genelkurmay Başkanı Lord Dannatt da, BBC’ye yaptığı açıklamada “Bu genç adamlar korkuyor ve yorgun. Açlar ve korkunç bir durumun içine sürüklendiler” dedi.