Prostat ameliyatları cinselliği bitirir mi?

İleri yaştaki erkeklerin prostat ameliyatı sonrası en çok merak ettiği nokta cinsel yaşamlarının devam edip, etmeyeceğidir. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler.

Bu operasyon cinsel hayatı nasıl etkiler?

SORU:

51 yaşındayım. Babamı da prostat kan­serinden kaybettim. Benim de iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olmam gerekiyor. Ameliyatla cinsel hayatım tümüyle biter mi? M.G./Edirne

CEVAP:

Sorunuz üroloji uzmanlık alanına girmekle birlikte elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışayım Prostat mesanenin altında kesta­ne büyüklüğünde bir organdır. Birçok işlevi vardır. İdrar kontrolünü sağlama, meni sıvısı üreterek spermi zenginleştirme ve boşalma­ya yardımcı olma bunlardan bazılarıdır. Bu organdaki sorunlar cinsel işlevleri doğrudan etkiler. Prostat ameliyatından sonra cinsel hazda azalma, uyarılma ve boşalma sorun­ları gelişebiliyor. Ameliyatın sonucu hasta­lığın ilerleme seviyesi, yapılan ameliyatın niteliği, yapan uzmanın deneyimi gibi birçok kritere göre değişebiliyor. Sizin durumunuz­da ailede de böyle bir genetik yatkınlık varsa doktorunuzun önerilerini dikkate almanız gerekir. Cinsellik yalnızca penis vajina birlikteliğinden ibaret bir eylem değil, istek ve arzuyla ve tüm bedenle yaşanan payla­şımlardan oluşur. Bir erkek tüm bedeniyle sevişir, bakışıyla, öpüşüyle, dokunuşuyla, konuşmasıyla eşini uyarabilir ve haz verebilir. Daha fazla dokunma ve tensel uyarıya ağırlık vererek cinsel hazzınızı sürdürebilirsiniz.

Cinsellikten ben de haz alamaz mıyım?

SORU:

27 yaşında bir yıldır evli bir kadınım. Eşimle cinsel ilişkiniz 3 dakikayı geçmiyor, ben ne olduğunu anlamadan öylece kalıyorum. Sorunca ‘erkekler böyledir’ diyor. Peki ben haz almak için ne yapmalıyım? K.S./İstanbul

CEVAP:

Cinsel birliktelik yalnızca üreme amacıyla yapılıyorsa uzun süreli seks yapmanın üre­meye ekstra bir kazancı yoktur. Canı istediği zaman, istediği kadar seks yapan, istediği zaman boşalan, eşini de tatmin etme gibi bir kaygısı olmayan erkekler bu duruma uyum sağlamakta zorluk yaşamaya devam ediyor. Sizin durumunuzda eşinizin böyle bir inanca sahip olduğu ya da öyle görünmek istediği anlaşılıyor. Eşinizle konuşarak hoşnutsuzlu­ğunuzu dile getirebilir, yaşadığınız cinselliğin normal olmadığını, böyle bir cinsellik yaşa­mak istemediğinizi söyleyebilirsiniz.