Prostat ameliyatı sonrası cinsel yaşam biter mi? 

İleri yaştaki erkeklerin en çok merak ettiği konulardan biri de prostat ameliyatının cinsel yaşamlarını nasıl etkileyeceğidir… İşte yanıtı…

Bu operasyonun ne gibi etkileri olur?

SORU:

52 yaşındayım, genetik olarak prostat m var, babamı da prostat kanserinden kaybettik. Doktorum, iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olman gerektiğini söylüyor. Ameliyatla cinsel hayatım tümüyle biter mi? F.S./ Konya

CEVAP:

Sorunuz üroloji uzmanlık alanına girmekle birlikte elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışayım Prostat mesanenin altında kesta­ne büyüklüğünde bir organdır. Birçok işlevi vardır. İdrar kontrolünü sağlama, meni sıvısı üreterek spermi zenginleştirme ve boşalma­ya yardımcı olma bunlardan bazılarıdır. Bu organdaki sorunlar cinsel işlevleri doğrudan etkiler. Prostat ameliyatından sonra cinsel hazda azalma, uyarılma ve boşalma sorun­ları gelişebiliyor. Ameliyatın sonucu hasta­lığın ilerleme seviyesi, yapılan ameliyatın niteliği, yapan uzmanın deneyimi gibi birçok kritere göre değişebiliyor. Sizin durumunuz­da ailede de böyle bir genetik yatkınlık varsa doktorunuzun önerilerini dikkate almanız gerekir. Cinsellik yalnızca penis vajina birlikteliğinden ibaret bir eylem değil, istek ve arzuyla ve tüm bedenle yaşanan payla­şımlardan oluşur. Bir erkek tüm bedeniyle sevişir, bakışıyla, öpüşüyle, dokunuşuyla, konuşmasıyla eşini uyarabilir ve haz verebilir.

Ben de haz almak için ne yapabilirim?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Eşim için cinsellik ne kadar kısa sürerse o kadar iyi. Cinsel ilişkiniz 3 dakikayı geçmiyor, o boşalınca bitiyor, ben ne olduğunu anla­madan öylece kalıyorum. Sorunca ‘erkek­ler böyledir, alışman lazım’ diyor. Peki ben haz almak için ne yapmalıyım? E.D./Bursa

CEVAP:

Günümüz Dünya’sında genitallerle sınırlı böyle bir cinsellik anlayışının yerini haz odaklı bir cinsellik almıştır. Haz odaklı bir cinsel birliktelikte ön sevişmenin kalitesi ve süresi, uyarılma düzeyi, boşalma denetimi, cinsel aşk oyunları ve fanteziler daha önemli olmaya başladı. Canı istediği zaman, istediği kadar seks yapan, istediği zaman boşalan, eşini de tatmin etme gibi bir kaygısı olmayan erkekler bu duruma uyum sağlamakta zor­luk yaşamaya devam ediyor. Cinsel ilişkiden kadınların da erkekler kadar haz almaya hakkı vardır. Eşinizle konuşarak hoşnutsuz­luğunuzu dile getirebilir, yaşadığınız cinsel­liğin normal olmadığını, böyle bir cinsellik yaşamak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. Birlikte bir uzmandan destek alma konu­sunda öneride bulunabilirsiniz.

Yine eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

37 yaşındayım, ilk çocuktan sonra eşime karşı cinsel isteğim azaldı. Eşim bu durumu yakın arkadaşlarıyla paylaşmış. Bu olaydan sonra ona karşı hiçbir şey hissetmez oldum. İlişkimiz eskisi gibi olur mu? H.T./Trabzon

CEVAP:

Evlilik ilişki çok özel bir ilişkidir ve kendi içinde kuralları olan bir kurumdur. Bu kural­ların başında mahremiyet gelir. Mahremiyet, karı-koca arasında cinsel sorunlar, maddi sıkıntılar, hastalıklar ve anlaşmazlıklar gibi çifti ilgilendiren hiçbir şeyi üçüncü kişilerle paylaşmamaktır. Buna anne- baba, kardeş­ler de dahildir. Özel konuların paylaşılması çift ilişkisinde ciddi güven sorununa ve bunun sonucu eşlerin birbirlerinden uzak­laşmalarına neden olur. Bu uzaklaşmanın etkilediği ilk alan cinsel yaşamdır. Böyle bir durumda eşler cinsel sorundan önce arala­rındaki güven sorununu aşmalıdır.