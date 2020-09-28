Prof. Dr. Onat, memleketinde toprağa verildi
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Prof. Dr. Onat, memleketinde toprağa verildi

Ankara’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Onat (63), memleketi Çankırı’nın Eldivan ilçesinde toprağa verildi.

Prof. Dr. Hasan Onat, bir süre önce koronavirüs nedeniyle Sanatoryum Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, 2 gün önce hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Onat’ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, memleketi Çankırı’nın Eldivan ilçesine götürüldü.

Prof. Dr. Hasan Onat, dün akşam, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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