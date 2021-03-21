Polis okulu ablalarından sorumlu FETÖ’cü yakalandı

Adana’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Fatma D., polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu ve polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu belirtilen Fatma D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli 2nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Fatma D.nin, kentte olduğunu tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonda Fatma D.yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Fatma D.nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt ele başı Fetullah Gülenin çağrısıyla Bank Asyadaki hesabına para yatırdığı, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir şirkette çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Fatma D.nin, polis okulu ablalarının kaldığı evlerden sorumlu olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Fatma D. tutuklandı. (DHA)