Planlı mı yoksa plansız seks mi daha iyidir?

Eşler arasında sık tartışma yaratan konulardan biri de sevişme zamanıyla ilgili fikir ayrılıklarıdır. Eşlerden biri sadece canı istediğinde cinsel birliktelik yaşamak isterken diğeri her şeyin bir plan program dahilinde olmasını isteyebilir…

Bu konuda kimin kararı daha doğru?

SORU:

38 yaşındayım. Eşim takıntılı biri, hemen her şeyin planlı olmasını ister, bu durum cinsellik için de geçerli. Ben ise kendiliğinde gelişen bir yakınlığı seviyorum. Hangisi daha doğru, cinsellik nasıl yaşanırsa daha güzel olur? E.C./Edirne

CEVAP:

Eşler arasında sevişme zamanıyla ilgili fikir ayrılıkları çok yaygın bir sorundur. Birbirlerinin ihtiyacını yok sayarak yaşa­nan karşılıklı reddedici tutumlar zamanla eşlerin birbirinden duygusal olarak soğu­masına cinselliği tümüyle gündemlerinden çıkarmalarına neden olabilir. Böyle durum­larda her iki tarafında ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun bir ilişki sıklığı üzerinde konuşarak anlaşma sağlanması uygun olur. Zaman zaman kendiliğinden gelişen cinsel yakınlığı reddetmeyen esnek bir cinsel ilişki planlaması eşlerin arasındaki fikir ayrılıklarını gidererek daha doyumlu bir cinsellik yaşanmasını sağlayacaktır.

Yaşadığım sorunun nedeni kilolarım mı?

SORU:

33 yaşındayım, son iki yıldır kullandığım ilaçlar nedeniyle aşırı kilo aldım. Birkaç yıldır cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunum var. Önceden böyle bir durum yoktu, kiloyla ilgisi var mı? A.D./ Manisa

CEVAP:

Hareketsiz yaşam, kötü beslenme alışkan­lığı tüm Dünya’da obeziteyi artırdı. Bun­dan kadınlar, erkekler, çocuklar, hemen herkes kötü etkileniyor. Aşırı kilo ve obezite erkeklerde diyabet hastalığından sonra organik kökenli sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerindendir. Sertleşme damar ve sinir kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan damar kalitesini bozan her şey sertleşme kalitesini bozabilir. Testosteron azlığı ve östrojen fazlalığı erkekte cinsel isteği azaltır. Cinsel aktivite bir seri fiziksel hareketi ve fiziksel gücü de içerdiği için aşırı kilo buna engel olur. Böyle bir durum­da öncelikle kilo vermeli, buna beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyle başlayıp sporla destekleyerek yağ ve kas dengesini kas lehine döndürmelidir. Gerektiğinde cinsel terapistten destek alınabilir.

Sünnetle ilgili bu bilgi doğru mudur?

SORU:

Bir hafta önce bir seks işçisiyle kondom yırtıldığı için riskli bir ilişki yaşadım. Birlikte olduğum kadın sağlıklı olduğunu, zaten sünnetli erkeklere cinsel hastalıklarının bulaşmadığını söyledi, bu ne kadar doğru, gerçekten böyle bir şey var mı? E.O./ Samsun

CEVAP:

Rastgele ve kontrolsüz yaşanan ilişkiler beraberinde cinsel yolla bulaşan hastalık­lar gibi birçok risk barındırır. Bazen nadir de olsa sizin yaşadığınıza benzer kazalar olsa da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en güvenli yolu kondom kullan­mak ve tek eşliliktir. Başta sünnetli olmak üzere ilişkiden sonra yıkanmak, kolonya sürmek, işemek gibi davranışlar gerçek bir korunma sağlamaz. Bu tür yanlış bilgiler hem erkeğin hem de kadının sağlığını riske atmak, bazıları ölüme kadar götürebilecek hastalıklara kapı aralamaktır. Sizin durumu­nuzda talihsiz bir olay olmuş, vakit kaybet­meden test yaptırmanız, testin sonuçlarına göre karar vermeniz uygun olur. Bundan sonra kondom kullanmaya devam etmeli, partner seçiminde dikkatli olmalısınız.