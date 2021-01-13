PKK’dan kaçan 2 terörist teslim oldu
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PKK’dan kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri İ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist sayısının 3’e yükseldiği belirtildi. (DHA)

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PKK’dan kaçan 2 terörist teslim oldu
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