Pensilvanya’da Kavga Var!

FETÖ’nün Pensilvanya’daki kampında kavga çıkmış.

‘Fethullah’ın ilaçlarını avucuna verecek kadar yakın’ olan bir adamı, gene ‘ilaçlarını eline sayan bir başka adamıyla’ kavga etmiş.

Ve kampı terk etmiş.

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Şaka yapmıyorum.

FETÖ’cüler, liderlerine yakınlığı böyle ölçüyorlar.

“O çok yetkilidir, hocanın ilaçlarını o verir.”

“Hocaefendiye o kadar yakındır ki yıllardır ilaçlarını o içirir.”

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İşte ilaçlarını içerecek kadar yakın iki isim…

Cevdet Türkyolu

Ve…

Osman Şimşek…

Birbirlerine girmişler…

YouTube’da yayın yapan firari FETÖ’cülerin anlatımlarından öğreniyoruz ki… İş, yumruklaşmaya kadar varmış…

Ve Osman Şimşek, 25 yıldır yaşadığı kampı terk etmiş…

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Peki sebep ne?

İddiaya göre, 10 ülke imamı Fethullah Gülen’e mektup yazmış. Cevdet Türkyolu’nu şikayet etmiş.

Bu mektubu da Osman Şimşek, Gülen’e vermek üzereyken Cevdet Türkyolu tarafından engellenmiş.

Yumruklar konuşmuş.

Bu arada öğreniyoruz ki… Osman Şimşek bugüne kadar Gülen’e yazılan 20 binden fazla mektubu tasnif edip kendisine ileten kişiymiş.

Ama bu son mektubu iletememiş…

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Yukarıdaki paragrafa bakar mısınız?

Ülke imamları halen faal…

Hangi ülkeler bilmiyoruz tabiki.

Ama bir araya gelip deklarasyon yayınlayabiliyorlar.

Yani örgütsel faaliyet tam hız sürüyor.

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Peki ne oluyor?

FETÖ’nün merkezinde kazan niye kaynıyor?

Aslında epey bir süredir FETÖ’nün içi kaynıyordu.

15 Temmuz’dan sonra, başta Ahmet Dönmez olmak üzere bir grup FETÖ firarisi gazeteci, ‘rahatsızlıklarını’ ve ‘sorularını’ dile getiriyorlardı.

Bir hafta önce yazmıştım.

Dönmez, YouTube kanalında anlatmıştı.

“Mahrem Hizmetler diye bir bölüm var. ‘Bütün tezgah burada yapılmış. Darbe tezgahından, sınav hilelerine kadar bütün kirli işlerin merkezi burası” demişti.

Firari Dönmez, kendini ve on binlerce FETÖ’cüyü ‘kirli işler’ den ayrıştırma ve muaf tutma gayretiyle mi bunları anlatıyor bilmiyorum.

Ama her ne sebeple olursa olsun, FETÖ’nün nasıl kirli bir yapı olduğunu gözler önüne sermişti.

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İşte kavgada Ahmet Dönmez’in bu sözlerden sonra başladı. (Dönmez tek değil…Birkaç firari FETÖ sanığı da bu durumu yüksek sesle dile getiriyor)

Dönmez, Zaman’ın eski GYY’si Ekrem Dumanlı’nın da şaibeli olduğunu ima edince, Dumanlı da ona cevap verdi.

Anlayacağınız…

FETÖ, tam anlamıyla karıştı.

Bölünmeleri an meselesidir.

Hem de Gülen’in ölümünü beklemeden…

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Bu arada ‘Fethullah’ın ilaçlarını veren’ Osman Şimşek, sırra kadem basmış…

Ama benim asıl merak ettiğim…

Şimşek’in 25 yıl boyunca ‘içeriye’ sunduğu 20 bin mektup…

Kimlere aittir o mektuplar….

Bir düşünsenize…

Danıştay Üyelerine Çağrı

Hiç merak ettiniz mi?

Bugüne kadar kurulmuş kapanmış bütün partiler; neden kongre yaparken, CHP ve MHP ‘kurultay’ yapar.

AKP, kongre yapar…

İYİ Parti, kongre yapar…

Saadet, kongre…

★★★

Ama CHP ile MHP ‘kurultay’

★★★

Kurultay sözcüğü, kökünü Göktürklerden alır.

Aile meclisi anlamına gelir.

Tıpkı yargı işlerine bakan Yargıtay gibi.

Ahmet Taşağıl Hocamızın, ‘Göktürkler’ kitabını okuduğumuzda görüyoruz ki Göktürklerde mahkemenin adı yargıtay imiş.

Ne kadar etkileyici değil mi?

1500 yıldır aynı sözcük varlığını koruyor. Ve kurulup yıkılan, sonra yeniden kurulan Türk devletlerinde aynı isim hep yaşıyor.

★★★

Peki ya Danıştay?

O da aynı… Sayıştay, kamutay… Hepsi, Oğuz Türkmen etimolojisinden bize miras…

Danıştay… Göktürklerden bu yana danışılan yer anlamını taşımış.

★★★

Danıştay’ın andımızı kaldıran kararının gerekçesini henüz okumadım.

Ama umarım ‘Türklük’ ifadesi ile ilgili değildir.

Öyleyse çok gülerim.

Çünkü biri de çıkıp Danıştay’ın adını Türkçü bulup, kaldırılması için dava açabilir.