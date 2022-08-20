Pas özürlü Galatasaray

FUTBOL bir pas oyunudur. İsabetli ve hızlı kullanılmalıdır. Ancak Türk futbolunda genel olarak pasın sadece adı geçiyor, nasıl işe yarayacağı değil. Bu anlamda Galatasaray pas özürlü bir takım. Geride Muslera’dan başlayan, savunmada devam eden anlamsız paslaşmalar, hem ciddi top kayıplarına hem de rakibin çok önemli pozisyonlar yakalamasına neden oluyor.

4.dakikada topu kaleye göndermek yerine, Emre Akbaba’ya pas veren Seferovic, ikinci yarının başında da direkten dönen şutunu dışarı attı. Seni bu takıma golcü diye aldılar arkadaş. Buna karşın onunla birlikte Yunus, Kerem ve Seferovic, ilk yarıda düzgün vursalar fark olacak. Ama şutların hepsi kaleciye teslim. Hiç mi çalışmıyorsunuz kardeşim? Sezon yeni başladı deniyor. İki aydır bu takım ne yaptı o zaman?

Okan Hoca, önce disiplini sağla, ardından futbolcuları geliştir. Forma adaletini sağla. Yoksa hemen bırak. Artı sana söylemediler mi “Galatasaray hakeme sığınmaz” diye. Harcanan paralara yazık. Giresun Teknik Direktörü geçen hafta Galatasaray galibiyeti sonrası “Biz rakibimizin bir oyuncuya harcadığı rakama takım kuruyoruz” dedi. Para akıl değildir, akıllı kullanırsan işe yarar. Bu sözü başta yönetim ardından teknik direktör iyi düşünsün. Geçen sene yaşananlardan sonra kimsenin hata lüksü yok.