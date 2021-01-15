Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

Kayseri’de, Arif Demirin (15) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Melikgazi ilçesindeki evinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Arif Demir, Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede, Arif Demirin parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Arif Demirin parmağına sıkışan yüzüğü 15 dakika süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demir, itfaiye erlerine teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı. (DHA)

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