Parkta gezerken buldukları altın dolu kutuyu, polise teslim ettiler

Kütahya’da arkadaşlarıyla gittiği parkta, kutu içerisinde çok sayıda ziynet eşyası ve altın bulan Demircan Özdemir (20) ve Abdüssamed Ülger (20), buldukları kutuyu polise teslim etti. Polis, içinde altın olan kutunun sahibini bulmak için çalışma başlatılırken, iki gencin örnek davranışı takdir topladı.

30 Ağustos Mahallesi’ndeki Azot Tesisleri içerisindeki parka oturmaya giden Demircan Özdemir ve Abdüssamed Ülger, bir bankın üzerinde duran kutuyu fark etti. Merak edip kutunun içine bakan iki genç, kutuda çok sayıda altın ve ziynet eşyası buldu. Özdemir ve Ülger, hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine parka gelen polis, içinde altın olan kutuya el koydu.

Konuyla ilgili tutanak tutulmak üzere emniyete götürülen gençlerden Demircan Özdemir, “Arkadaşımla yaşam parkında dolaşırken bankın üzerinde bir kutu fark ettik. Kutunun içerisinde altın olabileceğini düşündüğümüz ziynet eşyaları bulduk. Durumu polisi arayarak haber verdik. Akabinde karakola geldik. Polislerde bize yardımcı oldu. Arkadaşımla birlikte kendilerine teslim ettik” dedi.

Polis, altınların sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, gençlerin bulduğu altınları ekiplere teslim etmesi takdir topladı.