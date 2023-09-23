Özgür Özel: Bu takımı şampiyon yaparım

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, “Ben bu evin evladıyım. Örgüt gerekli görür, inanır, yetkilendirirse, geç takımın başına derse takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım. Söz veriyorum” dedi.

CHP Mersin İl Olağan Kongresi, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. PM üyesi Müslim Sarı’nın divan başkanı seçildiği kongrede söz alan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partinden dimdik ayakta olacağını söyledi. Özel, partisinin değişip dönüşmeye başladığını belirterek, “CHP içindeki tartışmaları acaba bir ayrılık, geçmişteki kötü örnekleri gibi farklı partileşme süreçleri olur mu, kavga olur mu, ayrı düşmek olur mu diyenlere şunu söylüyoruz; ‘biz bu baba evinin evlatlarıyız.’ Çorbayı kaynatanlarız, bacayı tüttürenleriz, eve odun çekenleriz. Dünyanın bütün otoriter popülist liderleri, bütün diktatörleri seçime katılım oranının düşüklüğünden, muhalif seçmenin moral bozukluğundan, sandıktan kopuşundan, siyasi partilere bizatihi siyasetin kendisinden uzaklaşmasından, yabancılaşmasından beslenirler. Onların kitlesi olduğu yerde durur. Senin seçmeninin omuzları düştükçe beyefendinin keyfi yerine gelmeye başlar. İşte burada yaptığımız itiraz, çıktığımız yol, partinin moralini bozmak, partiyi bir tartışmaya götürmek, partiyi tartıştırmak değil, aksine bir duygusal kopuş içinde olan seçmene CHP tartışıyor, CHP değişiyor, CHP bundan sonra da dimdik ayakta olacak, senin umudun olacak, CHP varsa umut var demek için adayız, buradayız, ayaktayız. Dünyaya bakmalı, Türkiye’yi görmeli, güçlenerek çıkacağımız her tartışmanın içinde olmalı, güç kaybettirecek, birbirlerine düştü dedirtecek üslupsuzluğu ile partinin kalitesinden kaybettirecek her tartışmadan uzak durmalıyız” dedi.

BİZ BU BABA EVİNİN EVLATLARIYIZ

Partisinin kendisi için bir baba ocağı olduğunu kaydeden Özel, “Genel başkan adaylığı sürecinde olan bir kardeşiniz olarak bundan önce yaptığı görevlerde başınızı öne eğdirmemiş, kimsenin ekmeğine yağ sürmemiş bir kardeşiniz olarak bu süreci başta Genel Başkanımıza, partimizin kurumsal kimliğine yakışır bir şekilde yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Huzurlarınızda söz veriyoruz. Peki niçin? Sebebi şudur; burası başka bir parti, başka bir oluşum değil. Burası CHP. Çok sevdiğim ve bir belde binası açılışından bir büyükşehir belediye başkan ziyaretine, bir il başkanı ziyaretine kadar her fırsatta vurguladığım iş, bu partinin bir baba evi, baba ocağı oluşudur. Herkes baba evinde doğar, kimi gider, kimi kalır. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur. Kimi büyüğüne geçer, kimi küçüğüyle yetinir. Ama herkesin bildiği bir şey vardır. Eğer günün biri dara düşersen, başın sıkışırsa, ayazda kalırsan bildiğin şudur ki baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. O yüzden CHP içindeki tartışmaları acaba bir ayrılık, geçmişteki kötü örnekleri gibi farklı partileşme süreçleri olur mu, kavga olur mu, ayrı düşmek olur mu diyenlere şunu söylüyoruz; biz bu baba evinin evlatlarıyız. Çorbayı kaynatanlarız, bacayı tüttürenleriz, eve odun çekenleriz” diye konuştu.

‘BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM’

Partisinin daha ileriye, iktidara taşımak için genel başkanlık için yola çıktığını vurgulayan Özel, “Kardeşim, sen de orada değil miydin? Vallahi oradaydım. İlk olarak değişim tartışmalarına değişim kararlı ama vefalı olmalıdır dedim. Bu partiye emek vermiş kimseye vefasızlık etmek asla gönlümden geçmez. Hatta dedim ki bir özeleştiri olarak, eğer ben şampiyon olacak takım yerine ikinci olan takımda santrafor oynayacağıma şampiyonluğa oynayan takımda her mevkiye talibim dedim. Ben bu evin evladıyım. Örgüt gerekli görür, inanır, yetkilendirirse, geç takımın başına derse takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım. Söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)