Osman Nuri Kabaktepe’yi Tanıyan Var mı?

Dört gazeteci…

Biri Abdülkadir Selvi…

Herkes gibi, seveni var sevmeyeni var.

Ama ben AK Parti kulislerini ondan okurum…Dahası Ankara’yı bildiği gibi muhafazakar camiayı da avucunun içi gibi hatmetmiştir.

Osman Nuri Kabaktepe için şöyle yazdı:

“Osman Nuri Kabaktepe’yi bu yüzden merak ettim. Çok olumlu referanslar verildi. Pırıl pırıl birisidir denildi.”

Yani AK Parti’yi kişi kişi bilen Abdülkadir Selvi, yeni İstanbul İl Başkanı’nı tanımıyordu.

★★★

Diğeri Veyis Ateş..

Habertürk’ten…

Doğma-büyüme Üsküdar Çengelköy…

Muhafazakar camianın içinde yetişmiş…İlahiyat okumuş…

Yıllarca Yeni Şafak’ta, TV-Net’te, her görevde çalışmış…

I-ııhhh

O da tanımıyor…

★★★

Mustafa Kartoğlu…

O da aynı…

Doğma-büyüme muhafazakar-sağ dünyayı yakından takip etmiş bir gazeteci arkadaşımız…

O gün sordum…”Pek duymadım ismini” dedi.

★★★

Hadi Özışık…

Bin yılın gazetecisi…Merkez sağın ve Milli Görüş’ün kıyısından geçmiş otobüs şoförünü bile tanır.

Osman Nuri Kabaktepe’yi hiç duymamış.

“Adını Google’ladım” dedi.

★★★

Yani, taze Başkan Kabaktepe’yi, Ak Parti’de ve çevresinde tanıyan yok, bilen yok…

Peki nasıl oldu da birden zembille il başkanlığına konduruldu.

Söyleyeyim.

★★★

Saadet Partisi, Erdoğan’ın ziyaretinden sonra çatırdıyor.

Aslında çatırdamıyor.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun altından kayıyor.

Çünkü diğer partilerden bağımsız, Saadet Partisi’nde bir yüksek istişare kurulu var.

Bu kurul, genel başkanın da üzerinde…

Onun da başında ak saçlı Oğuzhan Asiltürk var.

Asiltürk–Erdoğan görüşmesi bu yüzden önemliydi.

Ve sonradan gördük ki Asiltürk, Cumhur İttifakı’yla çoktan anlaşmayı sağlamış.

Oğuzhan Bey’in demeçleri, açıklamaları maşallah Ak Parti milletvekilinden ileri…

★★★

Partiyi Karamollaoğlu’nun altından çekmeye hazırlanıyorlar.

Taban ne diyor bu işe peki?

Rahatsızlık duyan yok mu?

Homurtular yükselmiyor mu?

★★★

Olmaz mı?

İşte Kabaktepe onun için Milli Görüş’ten alındı, paraşütle il başkanlığına indirildi.

Yani…Eskilerin tabiriyle…

Saadet Partisi, Ak Parti’ye intisap etti.

İntisap: Bağlanmak

Satılmış Rektör

Kemal Kurdaş…

ODTÜ’nün efsane rektörü…

Tam 8 yıl yönettiği ODTÜ’yü, dünyaya duyuran rektör.

(Hemen burnunun dibindeki Hacettepe, bozkır içindeyken; ODTÜ’yü bir orman-kampüs yaptı Kemal Hoca. Bu çabasıyla ODTÜ, 1994 de Ağa Han Mimarlık Ödülü aldı.)

Kurucu Meclis üyeliği, Maliye Bakanlığı hepsi unutuldu.

Ama rektörlüğü unutulmadı.

ODTÜ’nün tarihine büyük harflerle yazılan bir rektör oldu Kemal Kurdaş…

★★★

İşte bu Kemal Kurdaş…

68 olaylarında öğrencilerin hedefindeydi. Eylemci gençler, polis baskısına karşı yeterince direnmediğini düşünüyorlardı.

Her gün rektörlük önünde toplanıp Kemal Kurdaş’ı protesto ediyorlardı.

(Tabi o günün öğrencileri, bugünkü Melih Bulu’yu hayal bile edemezlerdi. Kemal Kurdaş gibi liyakatli, eğitime gönül vermiş bir hocayı bile polise yeterince direnmediği için yerden yere vuruyorlardı.)

Bir gün, yine rektörlük binası önünde toplandılar.

Bağırmaya başladılar.

“Satılmış rek-tör… Satılmış rek-tör… “

Rektör Kemal Hoca’nın bir de çaycısı vardı…Adı Satılmış….

Çaycı Satılmış Abi, dışarda öğrencilerin attığı sloganları üzerine alındı.

Naif bir şekilde cevap verdi.

“Ama ben rektörlük yapamam ki?”

★★★

Bu ülkede kimse çaycı Satılmış Abi kadar haddini bilemedi.

Herkes, her şeyi ‘Ben yaparım’ dedi.

Artık iş o kadar kontrolden çıktı ki….

Güreşçiden bankacı, hayvanat bahçesi müdüründen bilim adamı yaptılar.

Kimse ‘Bu olmaz arkadaş’ demedi.

Diyemedi.

Bana FETÖ’nün bu ülkeye verdiği en büyük zarar nedir diye sorsanız; darbeden çok, Meclis’e bombadan daha çok; sınav sorularını çalmaları derim.

Çünkü bu ülkenin en eşit yarış alanıydı sınav sistemi.

Akıllı olan, dersine çalışan öğrenci mutlaka başarısının mükafatını alırdı.

Kimsenin tereddüdü yoktu.

Hakkari Lisesi’nden de mezun olsanız, İstanbul Erkek Lisesi’ni de bitirseniz aynı sınava girerdiniz.

Ve sonuçlar hilesiz açıklanırdı…Bilirdiniz.

Çalıştıysan başarırdın.

Ona bile hile kattılar…

★★★

Sonra…

Sonrası malum…

FETÖ temizlense de…

Sınavlar hilesiz hale gelse de…Ülke de liyakat çoktaaaan bitti.

★★★

Yeni insan hakları paketinde ‘kamu sınavlarındaki mülakat’ kaldırılacakmış.

Güzel haber…

Umarım mülakatla beraber torpil ve kayırma da kalkar…

Ve biz de tüm dünyada ses getiren bilim insanlarımızın sadece doğum yerleriyle övünmeyiz.

Prof. Aziz Sancar gibi… Prof. Uğur Şahin gibi…