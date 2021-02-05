Osman Kavala’nın dosyası gezi davasıyla birleştirildi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin “Anayasa’yı ihlal” ve “Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askerî casusluk maksadıyla temin etme” suçlarından tutuklu işadamı Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey’in yargılandığı davada, Leyla Alaton tanık olarak dinlendi. Alaton, darbe günü yurtdışında olduğu iddialarının yalan olduğunu söyledi.

Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bu davanın istinaf mahkemesince beraat kararları bozulan Gezi Davası ile birleştirilmesine karar verdi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Osman Kavala, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada izleyici olarak Osman Kavala’nın eşi Ayşe Buğra Kavala, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık ile bazı yabancı ülke konsolosluk ve büyükelçilik temsilcileri hazır bulundu.

LEYLA ALATON TANIK OLARAK DİNLENDİ

18 Aralık’taki ilk duruşmada dinlenen tanık işadamı Cem Fadıl Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişimini Henri Barkey’in bir hafta önce İshak Alaton’a haber verdiğini, Alaton’un da ailesini Amerika’ya gönderdiğini öne sürmüştü. Bu ifade üzerine mahkeme, İshak Alaton’un kızı Leyla Alaton’un tanık olarak dinlenmesine karar vermişti. Bugünkü duruşmada Leyla Alaton tanık olarak ifade verdi.

“İDDİA YALANDIR”

Henri Jak Barkey ve Osman Kavala’yı da tanıdığını belirten Leyla Alaton, “Cem Fadıl Bozkurt şirketimizde genel müdür ve hissedar olarak görev yapmaktaydı. Mart 2015’de dolandırıldık ve şirketlerimizde büyük bir soygun olduğunu fark ettik. Bunun üzerine Cem Fadıl Bozkurt ile yollarımızı ayırdık. Kendisiyle darbe girişiminden önce iş ilişkimizi bitirdik. Ancak iftiralarına her fırsatta devam etmektedir. Kendisiyle hiçbir ilişkimiz kalmadı, ceza davamız sürmekte. Darbe girişiminin yaşandığı gün İstanbul’da, İngiliz Konsolosluğu’nda bir davetteydim.

İddia yalandır” diye konuştu. Babası İshak Alaton’un, Osman Kavala’nın babasının yanında iş hayatına başladığını söyleyen Leyla Alaton, “Osman Kavala babamın çok sevdiği genç dostlarından biriydi. Açık Toplum Vakfı’nda beraber çalıştılar. Babam gençleri severdi, yurt dışından gelen işadamları ve konsoloslar babamın ofisine uğrardı” dedi. Leyla Alaton, babasının hatırasını yaşatmak için kısa bir süre Açık Toplum Vakfı’nda çalışma yaptığını belirterek, “Babam öldükten sonra çok kısa bir süre ilgilendim, iki kez toplantılarına gittim. Sanırım Suriyeli çocuklara defter, kitap teminiyle ilgiliydi. Bir fark yaratamayacağımı düşündüğüm için ayrıldım. Daha çok kadın derneklerine destek verdim” dedi.

Osman Kavala’nın avukatının, “Osman Kavala ile Henri Barkey arasında süreklilik arz eden bir ilişki var mıydı? Beraber gördünüz mü?” sorusu üzerine Alaton, “İkisi de ayrı ayrı babamın gördüğü genç insanlardı. İkisini hiç bir arada görmedim. İkisiyle de samimiyetim yoktur” diye yanıtladı. Alaton, ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Duruşmada, olayın geçtiği Büyükada’daki otelin çalışanları da tanık olarak dinlendi.

KAVALA’NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Daha sonra savunması sorulan Osman Kavala, “Kurgulanmış, sanal bir suçlamadan dolayı 39 aydır tutuklu bulunuyorum. Gezi olaylarına ve 15 Temmuz darbe girişimine destek vermekle suçlanıyorum. İddia makamı iki olayla ilgili bağlantı bulamamıştır. Gezi davasından beraat ettikten sonra yeniden tutuklandım” diyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu davanın İstinaf Mahkemesi’nce beraat kararları bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi Davası ile birleştirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, tanık Cem Fadıl Bozkurt hakkında yalan beyanda bulunmaktan suç duyurusunda bulunması hususunun dosyanın birleştiği 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirilmesine de karar verdi. (DHA)