Orta yaş krizi erkek cinselliğini nasıl etkiler?

50’li yaşların ortasında başlayan “testosteron” azalması orta yaş krizine neden oluyor. Bu sorunu yaşayan erkeklerde eşini aldatma ve yeni bir evlilik yapma eğilimi artıyor…

İlaç kullanmam bir sorun yaratır mı?

SORU:

60 yaşındayım. Eşimden ayrılıp kendimden genç biriyle evlendim. Eşim cinselliği seviyor ama ben bende sertleşme sorunu başladı. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar kullanmanın bir sakıncası olur mu? M.G./Kars

CEVAP:

Ortalama 50 yaşından sonra belirginleşen zihinsel fonksiyonlarda düşüş, huysuzluk, kıskançlık ve çapkınlık gibi alışılmamış dav­ranış şekillerinin dikkat çektiği döneme orta yaş krizi denir. Her erkekte görülecek diye bir kural olmasa da orta ve ileri yaş içinde olan erkekler; yaşamlarını gözden geçirip kendileri için ne yaptıklarını sorgulamaya, genç bir partner aramaya ve kayıplarını fark etmeye başlayabilirler. Çok sık yapılan bir başka yanlış da orta yaş krizine giren erkeğin tutkulu bir aşk yaşaması halinde bu sıkıntılı dönemin aşılacağı yanılgısıdır. Erkeklerde yaşlanma ile birlikte yavaş yavaş androjen seviyesindeki düşme meydana gelir. Buna bağlı olarak da sertleşme sorun­ları yaşanabilir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar bir can simidi görevi görebilir ama özellikle sizin yaşınızdaki kişilerde mutlaka bir doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Siz bir yaş krizi yaşıyor olabilirsiniz, daha büyük sıkıntı­lar yaşamamak için deneyimli bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

Eşimin davranışı sizce normal mi?

SORU:

39 yaşında 10 yıldır evli bir kadınım. Eşim evlendiğimiz günden beri bana karşı ilgisiz. Bu yüzden cinsellikten soğudum. Bu durumda sorun kimde? H.K./Bursa

CEVAP:

Tek taraflı çaba, bir kayığı tek bir kürekle ilerletmeye çalışmaya benzer, ilerlemekten olduğu yerde döndürür. Cinsel yaşamda talep eden eş kendini değersiz ve aşağılan­mış hissederken diğer taraf kendini sürekli baskı altında tutuluyor hissedebilir. Sizin evliliğinizde baştan itibaren sanki böyle bir denge kurulmuş gibi. Eşiniz talebin sizden gelmesine alışmış ve bunun rehavetine kapılmış olabilir. Nedeni ne olursa olsun ortada adil olmayan bir durum var. Bunu düzeltmek, sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşama kavuşmak için eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Cinsel hayatımız zarar görür mü?

SORU:

34 yaşında bekar bir erkeğim. Her gün mastürbasyon yapıyorum. Ancak yıllardır tam bir ereksiyon sağlayamadım. Bu durum düzelir mi? N.F./Aydın

CEVAP:

Mastürbasyon bağımlılığı veya hatalı mas­türbasyon alışkanlığı başta erken boşalma olmak üzere erkek cinsel işlev bozuk­luklarında ortak nedendir. Bu alışkanlık zamanla erkeğin özgüvenini kaybetmesine, içe kapanıp sağlıklı yakın ilişkiler kurama­masına neden olabilir. Böyle bir durumda karşı cinsle ilişkilerde güçleşir. Bu duy­gular karşı cinsten ve evlilikten korkmaya kadar gidebilir. Neyse ki mastürbasyon bağımlılığı tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Sizin durumunuzda öncelik­le mastürbasyona ara vermeniz sonrasın­da kademeli olarak azaltmanız sertleşme sorununa iyi gelecektir. Sorunun devam etmesi durumunda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.