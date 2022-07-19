Ordu’da kuvvetli yağışın bilançosu: 336 heyelan

Ordu’da önceki akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen afetin bilançosu açıklandı. İl genelinde 11 ilçede 336 ayrı noktada heyelan ve toprak kayması yaşandı. Son 24 saatte, metrekareye düşen 260 kg yağmura rağmen hayat felç olmadı ve yaşanan olumsuzluklar Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile hızlıca giderildi.

Ordu’da pazar günü akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar sonrası son 24 saatte metrekareye 260 kg yağmur düştü. Son yılların en büyük afetlerinden birinin yaşandığı il genelinde afetin bilançosu da ağır oldu. 11 ilçede 336 noktada heyelan ve toprak kayması meydana geldi. Fatsa ilçesinde 2 köprü hasar gördü. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 298 iş makinesi ve 418 personelle heyelan ve toprak kayması meydana gelen bölgelere müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, meteorolojik verilere göre önceden alınan önlemler, kapsamlı altyapı çalışmaları ve verilen özverili mücadele ile bir kez daha oluşabilecek felaketlerin engellendiğini söyledi.

336 noktada heyelan ve toprak kayması oldu

Başkan Güler açıklamasında, “İlimizde pazar günü akşam saatlerinde başlayan çok şiddetli yağışlar sonrası ekiplerimizle sahada büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bazı bölgelerde metrekareye 260 kg yağış düştü. Buna bağlı olarak il genelinde 11 ilçede 304 noktada heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Altınordu’da 4, Aybastı’da 6, Çamaş’ta 69, Çatalpınar’da 2, Fatsa’da 130, Gölköy’de 5, Gürgentepe’de 12, Kabataş’ta 14, Korgan’da 3, Perşembe’de 80 ve Ulubey’de 11 noktada heyelan ve toprak kaymaları oluştu” dedi.

Ekiplerin hızlı ve etkin mücadelesiyle oluşabilecek felaketlerin önüne geçtiklerini vurgulayan Başkan Güler, ilk andan bu yana tüm zorluklara rağmen büyük bir mücadele örneği sergileyen mesai arkadaşlarına teşekkür etti. (İHA)