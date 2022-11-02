Önce yabancı yönetici gelsin!

Bazı futbol kulüp yöneticileri, basındaki bazı yorumcular yabancı hakem ve VAR istiyorlar. Sanki yabancı hakemlerin ne sıkıntı olduklarını bilmezlermiş gibi! Oysa keşke, “Kulüplerini bunca borca sokan başarısız yönetim kurulları yerine yabancı yöneticilerle birlikte yabancı yorumcular da getirilsin” diyebilseydi hakem derneği…

TFF ve MHK, UEFA Hakem Komitesi Başkanvekili olan İskoç eski hakem Hugh Dallas’ı danışman olarak ciddi bir maaşla göreve getirdi. Şikayet edilen hakem yönetimlerinde bir değişiklik olmadı ama UEFA’dan sanırım hakemlikle alamayacağımız maçları, Dallas’ın sayesinde alırız gibi gözüküyor!

Haftanın maçlarına bakacak olursak ise;

Beşiktaş-Ümraniyespor maçında Tugay Kaan Numanoğlu önündeki bariz penaltıyı anca VAR’dan verebildi. Ümraniyeli oyuncunun kırmızısını atladı. Ama Numanoğlu’nun birçok hakemin faul çalabileceği pozisyonda Cenk’in ikinci golünü verişi de mükemmeldi.

İstanbulspor-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Kürşad Filiz VAR’sız verdiği penaltıdaki kararlığıyla ‘Bravo’ dedirtti. Meslektaşlarına da örnek oldu genç hakem Filiz…

Karagümrük-Galatasaray buluşmasında Bahattin Şimşek önündeki Karagümrüklü oyuncuya verdiği sarı kartı VAR’la kırmızıya çevirebildi. Galatasaray’ın iptal ettiği golü de sorunluydu. Galatasaray galip geldi de patırtı kopmadı.

Diğer maçlarda Mert Güzenge alkış alırken, Atilla Karaoğlan ve Volkan Bayarslan kendinde gözükmedi. Mete Kalkavan, Yaşar Kemal Uğurlu ve Arda Kardeşler yönetimleriyle vasatı aşamadılar.