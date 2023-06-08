Ön sevişme neden önemlidir?

Ön sevişmenin hiç olmaması ya da çok kısa sürmesi erkekte erken boşalmaya yol açarken kadında, uyarılma ve orgazm sorununa neden olabilir.

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

33 yaşında, 5 yıldır evli bir kadınım. Eşim ön sevişmeyi çok kısa tutuyor, ben daha uyarılmadan cinsellik bitiyor. Bu du­rumdan çok rahatsızım ve artık cinsellik yaşamak istemiyorum ama eşim ısrar ediyor. Ne yapmalıyım? B.A./ Ankara

CEVAP:

Erkek ve kadın cinsel yanıt döngüsü dört aşamadan oluşur. Bu dört aşamalı süreçte her bir aşama ancak kendinden önceki tamamlandığında gerçekleşir ve kendin­den sonraki aşamanın ön koşuludur. Bu aşamalar istek-uyarılma, cinsel birleşme, orgazm ve çözülmedir. Kadın ve erkekte bu süreç biraz farklı olmakla beraber hemen hemen aynıdır. Erkeklerde cin­sel ilişki süresi kadınlara göre çok daha kısadır. Aradaki zaman farkı sevişme ile kapatılır. Sevişme kadının cinsel uyarıl­masını artırırken erken cinsel heyecanını kontrol etmesini ve ilişkide daha uzun süre kalmasını sağlar. Ön sevişmenin hiç olma­ması ya da çok kısa olması erkekte erken boşalmaya, kadında da uyarılma ve orgazm sorununa yol açabilir. Eşinizle konuşarak ön sevişmeyi daha uzun tutmasını isteyebi­lir, sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almayı önerebilirsiniz.

Kız arkadaşım niye böyle davranıyor?

SORU:

İki yıldır devam eden bir ilişkim var, kız arkadaşımla ne zaman cinsel birliktelik yaşasak sonrasında dakikalarca yanında kalmamı istiyor, ben bu durumdan çok sıkılıyorum. Acaba eden böyle davranıyor? Ş.E./ Adana

CEVAP:

Kadın ve erkeğin hayatında birçok ala­nında benzerlik olduğu kadar farklılıklar da vardır. Aynı durum cinsel birlikteliğin yaşanma şeklinde de geçerlidir. Erkek için cinsel ilişki, en az enerji ile en hızlı şekilde üreme davranışını tamamlayıp dinlenmeye ya da yeniden avlanma­ya dönme şeklindedir. Kadın gözüyle cinsellik kadın tarafından erkeğe verilen bir ödüldür. Kadın için birlikte olduğu erkeğin onun yanında kalmasının anlamı, cinsel ilişkiden bağımsız olarak erkeğin ona değer verdiğini göstermesidir. Sizin durumunuzda kız arkadaşınızın duygusal ihtiyacına duyarlı olmanız birlikteliğinizin kalitesini artırarak daha mutlu bir birlik­telik yaşamanızı olmanızı sağlayacaktır.