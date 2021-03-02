Ölüsü kıyıya vurunca büyük heyecan yaşandı

Hatay’ın İskenderun ilçesi açıklarında 24 Şubat’ta görülen 12 metre uzunluğundaki ölü oluklu balina yavrusu bugün kıyıya vurdu. Yavru balina incelendikten sonra İskenderun Teknik Üniversitesi’nin bahçesine gömüldü.

İskenderun Körfezi’nde 24 Şubat Çarşamba günü denize açılan bir amatör balıkçı, su yüzeyinde 12 metrelik ölü oluklu balina yavrusuyla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntüleyen balıkçı, şaşkınlığını gizleyemedi. Ölü balinanın, önceki ay Adana’da gözlemlenen balina olmadığı ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTENİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

Bugün sabah saatlerinde Denizciler Mahallesi’nde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü balina ile karşılaştı. İhbar üzerine sahile giden İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, balinanın 24 Şubat Çarşamba günü körfezde görülen 3 aylık, ölü oluklu balina yavrusu olduğunu tespit etti.

Balina, denizden çıkarılarak incelendikten sonra üniversite bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin ise ileride kurulacak deniz müzesinde sergileneceği bildirildi. Öte yandan, anneye bağlı yaşaması gereken yavru balinanın, kendi imkanlarıyla beslenemediği için aç kalıp öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.

(DHA)