ANALİZ

Ölümünden sonra yaşayan tek lider

Yakın tarihimizde ülkelerinin kaderine hakim olan sayısız lider var.

Hepsi kendi ülkeleri için çok önemli işler yapmışlar, tarihe geçmişler.

Hepsi hâlâ yaşadıkları ülkelerin halkları tarafından seviliyor, sayılıyor, anılıyor.

Buna karşı hiçbiri önderlik ettikleri toplumlara yön vermeyi sürdürmüyor.

Ama bir tek Atatürk, o büyük insan hâlâ yolumuza ışık tutuyor.

Yarattığı eseri 100 yıldır yıkmaya çalışıyorlar.

Türkiye’yi hedef gösterilen “çağdaş medeni dünya” yerine “karanlık ve gerici” bir zihniyetin tahakkümü altına sokmaya çalışıyorlar.

Ama 100 yılda bunu başaramadılar sonraki yüzyıllarda da başaramayacaklar.

Çünkü Atatürk sadece bir lider değil.

O bir milleti yoktan var eden bir kahraman.

O yüzlerce yıl kul olmuş bir milleti haysiyetli birer birey olmaya taşıyan bir ışık.

O bilimin, eğitimin, sanatın, gelişmenin altın anahtarını bu millete sunan bir öğretmen.

O kadınıyla erkeğiyle eşit bir toplum oluşturan bir dahi.

O hiç ölmedi.

Hep içimizde, ruhumuzda, vicdanımızda, yüreğimizde yaşıyor.

Açtığı ışıklı yolda bu güzel ülkeyi çok daha güzel günlere ulaştırabilmek için tüm gücüyle çalışacak milyonlarca genç var bu ülkede.

Kimse korkmasın.

Kimse endişeye kapılmasın.

Kimse karamsar olmasın.

Kimse umutsuzluğa düşmesin.

Kimse sona gelindiğini sanmasın.

Bu ülkenin gerçek vatanseverleri, yüreği bu bayrak, bu vatan için çarpanları her zaman olduğu gibi yine Atatürk’ün şaşmaz önderliğinde ve İstiklal Savaşı’nı yapacak cesaretle her türlü kötülüğün ve düşmanlığın üstesinden gelecektir.

Atatürk yaşıyor ve ilelebet yaşayacaktır.



OKURDAN MESAJ

Engelli aracı almak artık çok zor



Engelli olduğunu anladığım bir okurum engellilere tanınan haktan yararlanarak bir otomobil almanın artık hayal olduğunu ileri sürmüş.

Gönderdiği mesajı sizlerle de paylaşmak istedim;

Sevgili Can Bey; Bir konunun ülkemizde gündemde olmasını istiyorum.

Biliyorsunuz engelliler için ülkemizde ÖTV’siz otomobil alma imkanı tanınıyor. Ben de engelli bir birey olarak bu otomobillerden birini almak istiyorum.

Fakat birinci problem şu; bayilerde otomobil yok olsa da ÖTV’siz olmasına rağmen fahiş fiyatlar var. Haydi diyelim ki bir şekilde 300 bin lira bulduk ve araç almaya karar verdik.

Bu sefer önümüze başka bir problem çıkıyor. Piyasa bu fiyatlara otomobil yok.

Engelliler için araç fiyat limiti 455.500 TL. Bir engellinin tekerlekli sandalyesini koyabileceği araçlar SUV tipi araçlardır ve en düşük fiyat 650.000 lira civarında ki şuan alabileceği 3 model kaldı engelli vatandaşların.

Durumu size bildirmek istedim belki ilgilenmek istersiniz, ülkemizde sayıları milyonları bulan engelli vatandaşımız var.

YENİ ÖĞRENDİM

Şirketler bu kadar kolay elektrik kesemezlermiş

Hafta başında hem de evde otururken gelip elektriğimi kestiklerini yazmıştım.

Bu olayı anlattıktan sonra sizlerden pek çok mesaj aldım.

Aynı dertten yakınan çok kişi var.

Oysa yasaya göre enerji şirketleri belli koşulları yerine getirmeden elektriği kesemiyor.

Özellikle elektrik faturalarındaki oyunları ortaya çıkarmakta çok mahir olan okurum Abdullah Cenkçiler ilgili yasa maddesini de göndermiş.

Bakın yasanın ilgili maddeleri ne diyor:

(2) Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. Görevli tedarik şirketi yazılı bildirimle birlikte kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.

(3) İkinci bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de belirtilir. Kalıcı veri saklayıcılarından en az biriyle ve yazılı olarak bildirimde bulunulmamış kullanım yerinin elektriği kesilemez.

Ama Enerjisa/Ayedaş sanıyorum bu yasaya uymayı kendine yediremiyor.

Elektriğim kesilene kadar tek bir uyarı bile gelmedi.

NOT: Kimi önyargılı kişiler “Ne yani gazetecisin diye ayrıcalıklı mısın, elektriğin borcunu ödemezsen keserler tabii” türü mesajlar atıyorlar. Ayıp. Her yazımda belirttim. Hata benim, banka değiştirirken otomatik ödeme talimatına yanlışlık olmuş. Durumu öğrendiğim dakika içinde borcu yatırdım. Burada “elektriğimi kesemezsiniz” demiyorum. Hiçbir kurala uymadan, evde otururken, zili bile çalmaya gerek duymayıp elektriği kesmiş olmaları. Açarken de “Neden zili çalmadınız?” soruma son derece kaba biçimde davranmaları. Herkes anlıyor da anlamayanlara bir kere daha hatırlatmak istedim.

BAŞIMDAN GEÇENLER

Erdoğan’a hakaret nedeniyle açılan bir davadan daha beraat ettim

Biliyorsunuz hakkımda fazla dava yok.

Olanlar da birer birer beraatla sonuçlanıyor.

Birkaç dava daha var.

Örneğin biri Rize halkına hakaret etmekten açılmıştı.

Öngörüm yanıltmıyorsa bu davadan da beraat edeceğim.

Çünkü savcı mütalaası bile tek satırdan oluştu.

O da şu; “Konuşmanın bütünü izlendiğinde hakaret edildiği kanaatine varıyoruz.”

Ama konuşma içinde kime nasıl hakaret ettiğim belli değil.

Yani tahminim beraatla sonuçlanacağı yönünde.

Dün de sevindirici bir haber aldım.

Bir cenaze töreni üzerine yaptığım konuşmada ve yine resen açılan davada Erdoğan’a hakaret ettiğim iddia edilmişti.

Bu davadan da beraat ettim.

Sizlerle de paylaşmak istedim.

CANIMI SIKAN ŞEYLER

Yargının çifte standardı çok rahatsız edici

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı.

Çünkü AKP sözcüsü Ömer Çelik bir twit atarak “Kolivar’ın türk milletine hakaret ettiğini, nefret suçu işlediğini, ayırımcılık yaptığını” ileri sürdü.

Savcılar bu twit üzerine anında harekete geçtiler ve Kolivar’ı gözaltına alıp tutukladılar.

Kolivar “Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir” dedi.

Aşağı yukarı aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu’na yönelik attığı twitte şunu yazdı; “PKK mensuplarını sözde ‘gazeteci’ diyerek savunan, Türkiye’de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!”

Baştan aşağı hakaret olduğu gibi nefret suçu, iftira ve ayırımcılık var bu ifadede.

Ancak savcılar AKP sözcüsünün twiti üzerine “resen” harekete geçerken Soylu’nun söylediklerine bakmıyorlar bile.

Yargı sistemi bu kadar açık bir çifte standartla yürüdüğü sürece devletin ağır yara alması kaçınılmazdır.

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Mehmet Öz vatandaşlıktan çıkarılacak mı?

Amerikan seçimleri bitti.

Temsilciler Meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti üstün çıktı.

Senato için yapılan ara seçimlerde ise Demokrat Parti mevcut hakimiyetini korudu.

Bu seçimlerde Türkiye’yi ilgilendiren nokta ise dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz’ün Pensilvanya’dan aday olmasıydı.

Arkasına son seçimi kaybeden Trump’ı alan Mehmet Öz az farkla da olsa seçimi Demokrat adaya karşı kaybetti.

Öz, seçim kampanyası sırasında Türkiye’nin S-400’leri almasına karşı çıktığını, Fethullah Gülen ve cemaati ile ilgili FETÖ suçlamasına katılmadığını söylemişti.

Bunun ötesine Öz’ün söylediği en önemli şey “Seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını ve sadece Amerikan vatandaşı olarak kalacağını” açıklamasıydı.

Şimdi seçimi kaybetti.

Kendi isteği ile Türk vatandaşlığından çıkma arzusu herhalde kalmamıştır.

Buna karşı sosyal medyada “Öz hemen vatandaşlıktan çıkarılsın” sesleri yükseliyor.

Şimdi ben de merak ediyorum; Mehmet Öz vatandaşlıktan çıkarılacak mı?