Ocak’ta en yüksek reel getiri BIST100 Endeksi’nde

Yatırım araçları arasında Ocak’ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.16, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8.19 oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre;

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1.48, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.85, külçe altın yüzde 5.92, Euro yüzde 6.53 ve dolar yüzde 6.58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0.53, DİBS yüzde 0.90, külçe altın yüzde 5.02, euro yüzde 5.63 ve dolar yüzde 5.68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19.60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.69 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.93 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.16 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 8,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 1.71 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; dolar yüzde 1.06, mevduat faizi (brüt) yüzde 12.16 ve DİBS yüzde 15.92 oranlarında kaybettirmiştir.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 19.07, BIST 100 Endeksi yüzde 11.61 ve dolar yüzde 8.57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 3.61 ve DİBS yüzde 7.74 oranlarında kaybettirdi. (DHA)