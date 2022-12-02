O yılları hatırlar ama sebebin ne olduğunu bilmez

Yıl 1978…

CHP Genel başkanı Bülent Ecevit:

“Rejim tehlikede” diyerek…

İstanbul Florya’daki Güneş Motel’de…

11 AP Milletvekiliyle buluştu…



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Her birine bakanlık sözü vererek…

AP Genel Başkanı Demirel’in Başbakanlığında kurulmuş olan koalisyon hükümetinin…

Gensoruyla yıkılması için:

Oy kullanmalarını istedi…

Ve…

Aynen öyle oldu…

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Demirel Hükümeti devrildi…

Yerine…

AP’den transfer edilen 11 milletvekilinin tamamının “bakan olarak” görev aldığı…

Ecevit Hükümeti kuruldu…

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Ve canlarım…

Sosyal demokrat…

Ve Kamucu CHP icraatlarına…

Özel sektörü “adam etmek” iddiasıyla başladı…

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Fiyat artışlarının: Arz-talep dengesizliğinden geldiğini…

Üretimi (Arzı) arttırarak enflasyonla mücadele etmek yerine…

“Fiyat Kontrol Komiteleri” kurarak: Fiyat artışlarının önüne geçebileceğini sandı…

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Sonuç…

Kara borsa…

Akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruklar…

Boş raflar…

Ve…

Daha yüksek: Enflasyon…

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Yaşı itibariyle o günleri hatırlayan Erdoğan…

Enflasyonun neden önlenemediğini anlayabilecek ekonomi bilgisi olmadığı için…

Ecevit’in yaptığı yanlışları aynen tekrar ediyor…



★

Ancak…

Unutmuş olabilir…

Ben hatırlatayım:

1979 senato yenileme ve boşalmış 5 milletvekilliği için yapılan seçimlerde…

Demirel Ecevit’e:

Çok ağır bir seçim yenilgisi tattırdı…

Ve Ecevit…

İstifa etmek zorunda kaldı…

★

Azınlık hükümeti kuran Demirel…

24 Ocak kararlarını aldı…

1980 yılı Haziran- temmuz ve ağustos enflasyon oranları “eksi” idi…

Ama…

TSK…

Terörü bahane ederek…

12 Eylül 1980 günü…

O başarılı hükümete karşı silahlı darbe yaptı…

★

Hala…

Acısını çektiğimiz…

Çok berbat…

Ve…

Çok acımasız bir darbe yaptı hem de…

Zor bir şey mi?



Şu soruyu da duyar gibiyim:

“Erdoğan başkanlık sisteminden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor, ne yani; sözünü mü yiyecek?..”.

★

Güldürmeyin beni…

Rahip Brunson…

Gazeteci Deniz Yücel…

★

Uçağını düşürdüğümüz Rusya…

Kendisine:

“Aptal olma” diyen Trump…

★

Başkan olduğunda tebrik için aradığında…

Telefonuna bile çıkmayan: Biden…

★

“Katil” dediği:

İsrail…

Suudi Arabistan…

BAE…

Mısır…

Ve en son:

Suriye…

★

Ne dersiniz?..

Erdoğan için…

Sözünü yemek:

Zor bir şey mi?…

Görmeli

Sezen Aksu:

2022 yılında…

Türkiye’nin en çok dinlediği sanatçı oldu…

★

Erdoğan’ın (Kaldıysa) sıkı dostları ona…

Bu haberi:

Mutlaka vermeli…

★

Ve…

Erdoğan…

Artık:

Nereye götürüldüğünü: Görmeli…

Anlatmalı

Varoşlarda orta yaşın üzerinde bir yurttaşa sordular:

“Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?..”

“Tayyip’e…” dedi yurttaş…

“Neden?..”.

“Hiçbir iş yapmıyoruz ama her ay maaşımızı veriyor. Hem bizi yormuyor hem karnımızı doyuruyor, namazımızı

niyazımızı kazaya bırakmıyoruz da ondan…”.

★

Birileri…

Erdoğan’a da…

Bu seçmen gibilere de: Sosyal devletin bu olmadığını:

Anlatmalı…

Ne kazandık

AKP’li Mustafa Varank dedi ki:

“Yazılımcıların yurt dışına gitmesini kazanç olarak görüyoruz…”.

Sonra da devam etti:

“Son bir yılda 30 bin yazılımcının ülkeden gittiği iddiası doğru değil, altı boş bir rakam…”.

★

Bir rakam da siz verin o halde…

Kaç yazılımcı gitti, bilelim…

★

Ve…

Yazılımcıların gitmesiyle:

Ülke ne kazandı?..

Anladım

Halife Ömer demişti ki:

“Çok gülenin heybeti azalır…”.

★

Bir Çin atasözü:

“Gülmesini bilmiyorsan dükkân açma…”.

★

Böylece:

AKP kadrolarının…

Başta…

Genel Başkanları olmak üzere…

Neden gülmediklerini…

★

Çinlilerin ise…

Niçin bu kadar güzel güldüklerini:

Anlamış oldum…

Stagflasyon mu dediniz?..

Gördüğüm kadarıyla…

Pek çok saygın iktisatçı…

Sadece dünyada değil…

Türkiye’de de çok şiddetli bir stagflasyon dönemi öngörüyor…

★

Ben ise… Ne Amerika…

Ne de AB ülkelerinin stagflasyon yaşanmasına izin verecekleri kanaatinde değilim…

Hiçbir zaman da o kanaatte olmadım…

★

Söylediğim şuydu:

ABD ve AB Merkez bankaları bir süre…

Politika faizlerini arttıracak…

Sonra:

Mevcut enflasyon oranlarıyla…

Yollarına: Devam edecekler…

★

Nitekim…

FED Başkanı Powell:

Faiz artışlarında daha yumuşak geçişler olabileceğinin sinyalini verdi…

★

Yani: Stagflasyon tehlikesi yok (Gibi…).

Neden savaşsınlar

“Hayal” denileceğini biliyorum ancak…

İnsanlığın kurtuluşunun…

Bir tek yolu var: Savaşmayan bir dünya…

★

Bunun için gerekli olan ise:

İnsanî gelişmişliğini sağlamış seçmenlere sahip olmak…

Ve böylece politikayı…

“Sokak çocuklarının” elinden:

Kurtarmak…

★

Eğer, ülkeleri:

Devletin gücünü değil…

Hukukun gücünü ön plânda tutan…

★

Kökten milliyetçi…

Kökten dinci azgın azınlığın değil…

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirmiş…

İnsan haklarına saygılı…

En az eşitsizlikten yana makul çoğunluğun etkisinde kalan politikacılar yönetirse…

Neden savaşsınlar ki?..