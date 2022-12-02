O yılları hatırlar ama sebebin ne olduğunu bilmez
Yıl 1978…
CHP Genel başkanı Bülent Ecevit:
“Rejim tehlikede” diyerek…
İstanbul Florya’daki Güneş Motel’de…
11 AP Milletvekiliyle buluştu…
★
Her birine bakanlık sözü vererek…
AP Genel Başkanı Demirel’in Başbakanlığında kurulmuş olan koalisyon hükümetinin…
Gensoruyla yıkılması için:
Oy kullanmalarını istedi…
Ve…
Aynen öyle oldu…
★
Demirel Hükümeti devrildi…
Yerine…
AP’den transfer edilen 11 milletvekilinin tamamının “bakan olarak” görev aldığı…
- Ecevit Hükümeti kuruldu…
★
Ve canlarım…
Sosyal demokrat…
Ve Kamucu CHP icraatlarına…
Özel sektörü “adam etmek” iddiasıyla başladı…
★
Fiyat artışlarının: Arz-talep dengesizliğinden geldiğini…
Üretimi (Arzı) arttırarak enflasyonla mücadele etmek yerine…
“Fiyat Kontrol Komiteleri” kurarak: Fiyat artışlarının önüne geçebileceğini sandı…
★
Sonuç…
Kara borsa…
Akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruklar…
Boş raflar…
Ve…
Daha yüksek: Enflasyon…
★
Yaşı itibariyle o günleri hatırlayan Erdoğan…
Enflasyonun neden önlenemediğini anlayabilecek ekonomi bilgisi olmadığı için…
Ecevit’in yaptığı yanlışları aynen tekrar ediyor…
★
Ancak…
Unutmuş olabilir…
Ben hatırlatayım:
1979 senato yenileme ve boşalmış 5 milletvekilliği için yapılan seçimlerde…
Demirel Ecevit’e:
Çok ağır bir seçim yenilgisi tattırdı…
Ve Ecevit…
İstifa etmek zorunda kaldı…
★
Azınlık hükümeti kuran Demirel…
24 Ocak kararlarını aldı…
1980 yılı Haziran- temmuz ve ağustos enflasyon oranları “eksi” idi…
Ama…
TSK…
Terörü bahane ederek…
12 Eylül 1980 günü…
O başarılı hükümete karşı silahlı darbe yaptı…
★
Hala…
Acısını çektiğimiz…
Çok berbat…
Ve…
Çok acımasız bir darbe yaptı hem de…
Zor bir şey mi?
Şu soruyu da duyar gibiyim:
“Erdoğan başkanlık sisteminden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor, ne yani; sözünü mü yiyecek?..”.
★
Güldürmeyin beni…
Rahip Brunson…
Gazeteci Deniz Yücel…
★
Uçağını düşürdüğümüz Rusya…
Kendisine:
“Aptal olma” diyen Trump…
★
Başkan olduğunda tebrik için aradığında…
Telefonuna bile çıkmayan: Biden…
★
“Katil” dediği:
İsrail…
Suudi Arabistan…
BAE…
Mısır…
Ve en son:
Suriye…
★
Ne dersiniz?..
Erdoğan için…
Sözünü yemek:
Zor bir şey mi?…
Görmeli
Sezen Aksu:
2022 yılında…
Türkiye’nin en çok dinlediği sanatçı oldu…
★
Erdoğan’ın (Kaldıysa) sıkı dostları ona…
Bu haberi:
Mutlaka vermeli…
★
Ve…
Erdoğan…
Artık:
Nereye götürüldüğünü: Görmeli…
Anlatmalı
Varoşlarda orta yaşın üzerinde bir yurttaşa sordular:
“Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?..”
“Tayyip’e…” dedi yurttaş…
“Neden?..”.
“Hiçbir iş yapmıyoruz ama her ay maaşımızı veriyor. Hem bizi yormuyor hem karnımızı doyuruyor, namazımızı
niyazımızı kazaya bırakmıyoruz da ondan…”.
★
Birileri…
Erdoğan’a da…
Bu seçmen gibilere de: Sosyal devletin bu olmadığını:
Anlatmalı…
Ne kazandık
AKP’li Mustafa Varank dedi ki:
“Yazılımcıların yurt dışına gitmesini kazanç olarak görüyoruz…”.
Sonra da devam etti:
“Son bir yılda 30 bin yazılımcının ülkeden gittiği iddiası doğru değil, altı boş bir rakam…”.
★
Bir rakam da siz verin o halde…
Kaç yazılımcı gitti, bilelim…
★
Ve…
Yazılımcıların gitmesiyle:
Ülke ne kazandı?..
Anladım
Halife Ömer demişti ki:
“Çok gülenin heybeti azalır…”.
★
Bir Çin atasözü:
“Gülmesini bilmiyorsan dükkân açma…”.
★
Böylece:
AKP kadrolarının…
Başta…
Genel Başkanları olmak üzere…
Neden gülmediklerini…
★
Çinlilerin ise…
Niçin bu kadar güzel güldüklerini:
Anlamış oldum…
Stagflasyon mu dediniz?..
Gördüğüm kadarıyla…
Pek çok saygın iktisatçı…
Sadece dünyada değil…
Türkiye’de de çok şiddetli bir stagflasyon dönemi öngörüyor…
★
Ben ise… Ne Amerika…
Ne de AB ülkelerinin stagflasyon yaşanmasına izin verecekleri kanaatinde değilim…
Hiçbir zaman da o kanaatte olmadım…
★
Söylediğim şuydu:
ABD ve AB Merkez bankaları bir süre…
Politika faizlerini arttıracak…
Sonra:
Mevcut enflasyon oranlarıyla…
Yollarına: Devam edecekler…
★
Nitekim…
FED Başkanı Powell:
Faiz artışlarında daha yumuşak geçişler olabileceğinin sinyalini verdi…
★
Yani: Stagflasyon tehlikesi yok (Gibi…).
Neden savaşsınlar
“Hayal” denileceğini biliyorum ancak…
İnsanlığın kurtuluşunun…
Bir tek yolu var: Savaşmayan bir dünya…
★
Bunun için gerekli olan ise:
İnsanî gelişmişliğini sağlamış seçmenlere sahip olmak…
Ve böylece politikayı…
“Sokak çocuklarının” elinden:
Kurtarmak…
★
Eğer, ülkeleri:
Devletin gücünü değil…
Hukukun gücünü ön plânda tutan…
★
Kökten milliyetçi…
Kökten dinci azgın azınlığın değil…
İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirmiş…
İnsan haklarına saygılı…
En az eşitsizlikten yana makul çoğunluğun etkisinde kalan politikacılar yönetirse…
Neden savaşsınlar ki?..