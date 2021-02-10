O ülkede koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları Tayland’ın doğusunda Kovid-19’a neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90dan daha fazla benzeyen farklı bir virüs türü keşfetti.

Singapur Üniversitesinden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, koronavirüse neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı.

Bilim insanları, Tayland’ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Kovid-19a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti. Bilim adamlarının keşfi, virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişlettiği ifade edildi.

“TAYLAND İLE SINIRLI DEĞİL”

Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın Nature Communications’da yayınlandığı ifade edildi. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan koronavirüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti.

(DHA)