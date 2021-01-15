O ülkede 1500’e yakın koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 1500’e yakın farklı türde koronavirüs mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu.

Dünyada bir yıldır hayatı durma noktasına getiren Covid-19 virüsünün geçtiğimiz ay İngiltere’de mutasyona uğrayan farklı bir türüne rastlanılmıştı. Mutasyon geçiren virüsün daha bulaşıcı olduğunun açıklanması üzerine birçok ülkede yeni tedbirler alındı. Rusya’da da görülen yeni tip korona virüs mutasyonu ile ilgili ülkede araştırmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 1 kişide tespit edildiği açıklanan mutasyon vakasından sonra Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar yaklaşık bin 500 mutasyon tespit ettik. İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonun ilk bulguları geçtiğimiz Haziran ayında ortaya çıktı. Eylül ayı ortasında ise Avrupa’da İngiltere’dekine benzer mutasyonlar tespit edildi” dedi. Popova, Novosibirsk’teki Vektor Enstitüsü’nden bilim adamlarının çalışmalarını sürdürdüğünü ve analiz sonuçlarının veri tabanlarına kaydedildiğini ifade etti.

Rusya’daki salgın durumuna karşı görüşlerini aktaran Popova, “Bu salgının bitiş süresi ile ilgili kimse bir tarih üzerine konuşamaz. Ruslar artık yeni koşullarla yaşamayı öğrendi. Bu nedenle yeni karantina kısıtlamalarına gerek olmadığını düşünüyorum” dedi. (İHA)