O ülke Sputnik V’nin kullanımına onay verdi
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O ülke Sputnik V’nin kullanımına onay verdi

Filistin, Rusya’nın yeni tip korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rus Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdiği belirtildi. Sputnik V aşının ilk sevkiyatı yakınlarında ulaşması bekleniyor.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın aşı teminini sağlamak için 4 şirketle sözleşme yaptığını duyurdu.

Aşı dozları önümüzdeki 2 ay içinde geleceğini belirten Iştiyye, “Sağlık personelleri, ardından hastalar ve yaşlılarla başlayacak aşılama süreci halkımızın yaklaşık% 70’i aşılanana kadar devam edecek.” dedi. (İHA)

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