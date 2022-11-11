O günü iple çekiyorum
Anayasamızda:
“Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti” olarak tanımlanan ülkemizde seçimler:
Siyasi partilerden birinin Devleti işgal etmesi için değil…
Devleti yönetmesi için yapılırdı…
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Seçimlerde yeterli oyu alarak Mecliste görev yapmaya hak kazanmış kişiler…
Meclis’te yemin edebilmek için…
Seçildiklerini gösteren sandık zabıtlarının…
Yargı (YSK) tarafından:
Onaylanmasını beklerdi…
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Milletvekillerinin yemin etmeleriyle açılmış sayılan Meclis önce:
Başkanı’nı seçerdi…
Ve…
Cumhurbaşkanı…
Milletvekillerinden birine (Teamül, en çok sandalyeye sahip siyasi partinin genel başkanına):
Hükümeti kurma görevini:
Tevdi ederdi…
★
Hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi…
Kabinesini kurar…
Cumhurbaşkanına takdim eder…
Cumhurbaşkanı kabineyi onaylarsa…
Hükümet kurulmuş olurdu…
Ancak…
★
Hükümetin tam olarak kurulmuş olabilmesi için…
Meclis’ten güvenoyu alması şarttı…
★
Milletvekili sayısının yarısından bir fazla oy (Oturumda bulunan milletvekili sayısı sadece güvenoyu alabilecek sayıda bile olsa.) alan hükümet:
Güvenoyu almış sayılırdı…
★
Yasama, Yürütme ve Yargı birbirlerinden bağımsız çalışırlardı…
Yasama kanunları çıkarır…
Yürütmeyi denetler…
Yargı ise:
Mecliste kabul edilen kanunların:
Anayasaya uygunluklarını…
Ve…
Yargı kararlarını:
Denetlerdi…
★
Yürütme de…
Anayasaya uymak şartıyla:
Meclis’te görüşülüp kabul edilen bütçe kaynaklarının:
Hangi yatırımlarda…
Ya da…
Hangi harcamalarda kullanılacağına karar verir:
İcraat yapardı…
★
Milli bayramlarda…
Ya da:
Her yıl 10 Kasım, Atatürk’ü anma törenlerinde…
Cumhurbaşkanı en önde Atatürk’ün mozolesine doğru yürürken…
Onu hemen arkasında…
Ve eşit hizada:
Meclis Başkanı…
Başbakan…
Ve…
Anayasa Mahkemesi Başkanı takip ederdi…
★
Bu yıl da yine o eski güzel tabloyu aradı gözlerim…
Ve yine göremeyince…
İçim yine…
2021 yılı 10 Kasım günü olduğu gibi:
“Cızzz” etti…
★
İktidar partisi Genel Başkanı en önde yürürken…
Gazi Meclisimizin Başkanı…
Ve…
Adaletimizin bir numaralı temsilcisi:
O siyasi parti genel başkanının:
Arkasında yürüyorlardı…
★
Anayasamıza ihanet sembolü haline gelen bu protokolün biteceği…
Eskiden olduğu gibi…
En önde:
Cumhurbaşkanının…
Arkasında da:
Yürütme…
Yasama…
Ve…
Yargı organları başkanlarının aynı hizada yürüyecekleri günü:
İple çekiyorum…
Dikkat!..
“Eğer, pratik ve teknik sebeplerle halk yerine, temsilcileri karar verebiliyorsa; aynı halk adına tek bir temsilci de karar verebilir ve bu gerekçelendirme, demokratik olmaktan çıkmaksızın anti-parlamenter bir Sezarlığı haklı çıkarabilir.”
Carl Schmitt
Eski bakanın golü
Masum Türker:
“Eski” ama…
Eskimeyen dostlarımdandır…
Benim için de…
Ülkemiz için de:
Çok değerlidir…
★
Nasıl olmuşsa olmuş…
İktidara yakınlığıyla bilinen “ahaber” kendisini konuk etmiş…
Ve bakın…
Son Ecevit Hükümeti’nde…
Kemal Derviş’in yerine gelen:
“Ekonomiden Sorumlu Bakanı” Türker (Bir süre DSP Genel Başkanlığı da yaptı) ne demiş:
★
“Faiz indiriminden dolayı enflasyon düşmez, şu an Türkiye’de yapılan en büyük yanlış o. Bu faiz indirmekle yapılan tek bir iş var; hükümet karşıtı bankaların lobi yapmasını engellemek.”
★
Ne derdi eskiler?..
“Aklın yolu birdir…”.
★
Masum Türker akıllı adam olduğu için…
O da:
Aklın yolunu göstermiş:
Anlayana…
Ekonomi tıkırında
TÜİK’e göre işsizlik oranı:
Eylül ayında 0,3 puan artarak…
%10,1’e yükseldi…
★
Çalışabilir nüfusun:
Yüzde 10’u işsiz…
Tabii ki:
TÜİK’e göre…
★
Yani canlarım…
TÜİK’e göre:
Eğlenin…
Keyfini çıkarın…
★
%85 yıllık enflasyon…
Kişi başına 8.000 dolar milli gelir…
%10 politika faizi…
Ve:
1 dolar: 18.58 TL…
★
Ekonomi mi?..
Tıkırında…
Halk bu ekonomiste lâyık
Hay aksi şeytan…
Ya da:
Allah’ın belâsı:
“Dıj güçler…”.
★
Haberiniz var mı?..
Uluslararası taşımalar giderek azalıyor…
Neden?..
Çünkü…
★
Bazı sevkiyatlar erteleniyor…
Bazıları ise:
İptal…
★
Ve canlarım…
Gümrüklerden…
Ülke dışına çıkan TIR sayısı da hızla:
Azalıyor…
★
Anladınız onu…
İhracat hız kesiyor…
Yakında:
Düşüşe geçer…
★
Neden?..
KKM için para ödemek…
Bay Nebati’ye:
Zor gelmeye başladı…
★
Haliyle:
Kur baskılanıyor…
★
Enflasyon can yakıyor…
Ama…
Kurlar yerinde sayıyor…
★
Ne diyeyim?..
Demek ki bu…
Çok akıllı halk:
Bu büyük ekonomiste:
Layık…
Geççek be canlarım
Erdoğan, “tek adam” olarak ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra…
Ne teamül bıraktı…
Ne siyasî gelenek bıraktı…
Ne de:
Akademik özgürlük…
★
Örnek mi?..
Ülkemizin göz bebeği…
Akademik itibarımızın temsilcisi Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar…
★
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki “Kayyım yönetimi” son olarak ne yaptı:
Biliyor musunuz?..
Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürü Temel Kotil’in oğlunu:
İşe aldı…
★
Bunun adı:
Nepotizmdir…
Ve…
Nepotizm…
Gelişmiş demokratik hukuk devletlerinde:
Hem suçtur…
Hem de:
Etik değildir…
★
Geççek be canlarım…
Geççek…
Mutlaka geççek…
Az daha sabır…
Ve tahammül…
Affedersiniz
Dün…
Milyonlarca yurttaşımız…
Gönülleriyle…
Büyük bir Atatürk aşkıyla:
Anıtkabir’e gitti…
★
Bir siyasi parti genel başkanına yalakalık yapanlar ise…
Bindirilmiş…
Taşıma kıtalar halinde ulaştırıldılar:
Görev yerlerine…
★
Şimdi aklıma geldi canlarım…
İçinizde…
Elmasla çakıl taşını kıyaslayabilecek kadar…
Akıl ve vicdandan yoksun olan:
Var mı?..
★
Affedersiniz…
Sorum size değildi…
Çünkü…
Sizin içinizde elbette yok…
Olamaz da…