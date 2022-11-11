O günü iple çekiyorum

Anayasamızda:

“Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti” olarak tanımlanan ülkemizde seçimler:

Siyasi partilerden birinin Devleti işgal etmesi için değil…

Devleti yönetmesi için yapılırdı…

★

Seçimlerde yeterli oyu alarak Mecliste görev yapmaya hak kazanmış kişiler…

Meclis’te yemin edebilmek için…

Seçildiklerini gösteren sandık zabıtlarının…

Yargı (YSK) tarafından:

Onaylanmasını beklerdi…

★

Milletvekillerinin yemin etmeleriyle açılmış sayılan Meclis önce:

Başkanı’nı seçerdi…

Ve…

Cumhurbaşkanı…

Milletvekillerinden birine (Teamül, en çok sandalyeye sahip siyasi partinin genel başkanına):

Hükümeti kurma görevini:

Tevdi ederdi…

★

Hükümeti kurmakla görevlendirilen kişi…

Kabinesini kurar…

Cumhurbaşkanına takdim eder…

Cumhurbaşkanı kabineyi onaylarsa…

Hükümet kurulmuş olurdu…

Ancak…

★

Hükümetin tam olarak kurulmuş olabilmesi için…

Meclis’ten güvenoyu alması şarttı…

★

Milletvekili sayısının yarısından bir fazla oy (Oturumda bulunan milletvekili sayısı sadece güvenoyu alabilecek sayıda bile olsa.) alan hükümet:

Güvenoyu almış sayılırdı…

★

Yasama, Yürütme ve Yargı birbirlerinden bağımsız çalışırlardı…

Yasama kanunları çıkarır…

Yürütmeyi denetler…

Yargı ise:

Mecliste kabul edilen kanunların:

Anayasaya uygunluklarını…

Ve…

Yargı kararlarını:

Denetlerdi…

★

Yürütme de…

Anayasaya uymak şartıyla:

Meclis’te görüşülüp kabul edilen bütçe kaynaklarının:

Hangi yatırımlarda…

Ya da…

Hangi harcamalarda kullanılacağına karar verir:

İcraat yapardı…

★

Milli bayramlarda…

Ya da:

Her yıl 10 Kasım, Atatürk’ü anma törenlerinde…

Cumhurbaşkanı en önde Atatürk’ün mozolesine doğru yürürken…

Onu hemen arkasında…

Ve eşit hizada:

Meclis Başkanı…

Başbakan…

Ve…

Anayasa Mahkemesi Başkanı takip ederdi…

★

Bu yıl da yine o eski güzel tabloyu aradı gözlerim…

Ve yine göremeyince…

İçim yine…

2021 yılı 10 Kasım günü olduğu gibi:

“Cızzz” etti…

★

İktidar partisi Genel Başkanı en önde yürürken…

Gazi Meclisimizin Başkanı…

Ve…

Adaletimizin bir numaralı temsilcisi:

O siyasi parti genel başkanının:

Arkasında yürüyorlardı…

★

Anayasamıza ihanet sembolü haline gelen bu protokolün biteceği…

Eskiden olduğu gibi…

En önde:

Cumhurbaşkanının…

Arkasında da:

Yürütme…

Yasama…

Ve…

Yargı organları başkanlarının aynı hizada yürüyecekleri günü:

İple çekiyorum…

Dikkat!..



“Eğer, pratik ve teknik sebeplerle halk yerine, temsilcileri karar verebiliyorsa; aynı halk adına tek bir temsilci de karar verebilir ve bu gerekçelendirme, demokratik olmaktan çıkmaksızın anti-parlamenter bir Sezarlığı haklı çıkarabilir.”

Carl Schmitt

Eski bakanın golü

Masum Türker:

“Eski” ama…

Eskimeyen dostlarımdandır…

Benim için de…

Ülkemiz için de:

Çok değerlidir…

★

Nasıl olmuşsa olmuş…

İktidara yakınlığıyla bilinen “ahaber” kendisini konuk etmiş…

Ve bakın…

Son Ecevit Hükümeti’nde…

Kemal Derviş’in yerine gelen:

“Ekonomiden Sorumlu Bakanı” Türker (Bir süre DSP Genel Başkanlığı da yaptı) ne demiş:

★

“Faiz indiriminden dolayı enflasyon düşmez, şu an Türkiye’de yapılan en büyük yanlış o. Bu faiz indirmekle yapılan tek bir iş var; hükümet karşıtı bankaların lobi yapmasını engellemek.”

★

Ne derdi eskiler?..

“Aklın yolu birdir…”.

★

Masum Türker akıllı adam olduğu için…

O da:

Aklın yolunu göstermiş:

Anlayana…

Ekonomi tıkırında

TÜİK’e göre işsizlik oranı:

Eylül ayında 0,3 puan artarak…

%10,1’e yükseldi…

★

Çalışabilir nüfusun:

Yüzde 10’u işsiz…

Tabii ki:

TÜİK’e göre…

★

Yani canlarım…

TÜİK’e göre:

Eğlenin…

Keyfini çıkarın…

★

%85 yıllık enflasyon…

Kişi başına 8.000 dolar milli gelir…

%10 politika faizi…

Ve:

1 dolar: 18.58 TL…

★

Ekonomi mi?..

Tıkırında…

Halk bu ekonomiste lâyık

Hay aksi şeytan…

Ya da:

Allah’ın belâsı:

“Dıj güçler…”.

★

Haberiniz var mı?..

Uluslararası taşımalar giderek azalıyor…

Neden?..

Çünkü…

★

Bazı sevkiyatlar erteleniyor…

Bazıları ise:

İptal…

★

Ve canlarım…

Gümrüklerden…

Ülke dışına çıkan TIR sayısı da hızla:

Azalıyor…

★

Anladınız onu…

İhracat hız kesiyor…

Yakında:

Düşüşe geçer…

★

Neden?..

KKM için para ödemek…

Bay Nebati’ye:

Zor gelmeye başladı…

★

Haliyle:

Kur baskılanıyor…

★

Enflasyon can yakıyor…

Ama…

Kurlar yerinde sayıyor…

★

Ne diyeyim?..

Demek ki bu…

Çok akıllı halk:

Bu büyük ekonomiste:

Layık…

Geççek be canlarım

Erdoğan, “tek adam” olarak ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra…

Ne teamül bıraktı…

Ne siyasî gelenek bıraktı…

Ne de:

Akademik özgürlük…

★

Örnek mi?..

Ülkemizin göz bebeği…

Akademik itibarımızın temsilcisi Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar…

★

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki “Kayyım yönetimi” son olarak ne yaptı:

Biliyor musunuz?..

Türk Hava Yolları’nın eski genel müdürü Temel Kotil’in oğlunu:

İşe aldı…

★

Bunun adı:

Nepotizmdir…

Ve…

Nepotizm…

Gelişmiş demokratik hukuk devletlerinde:

Hem suçtur…

Hem de:

Etik değildir…

★

Geççek be canlarım…

Geççek…

Mutlaka geççek…

Az daha sabır…

Ve tahammül…

Affedersiniz

Dün…

Milyonlarca yurttaşımız…

Gönülleriyle…

Büyük bir Atatürk aşkıyla:

Anıtkabir’e gitti…

★

Bir siyasi parti genel başkanına yalakalık yapanlar ise…

Bindirilmiş…

Taşıma kıtalar halinde ulaştırıldılar:

Görev yerlerine…

★

Şimdi aklıma geldi canlarım…

İçinizde…

Elmasla çakıl taşını kıyaslayabilecek kadar…

Akıl ve vicdandan yoksun olan:

Var mı?..

★

Affedersiniz…

Sorum size değildi…

Çünkü…

Sizin içinizde elbette yok…

Olamaz da…