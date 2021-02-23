Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler

Koronavirüs salgını konusunda normalleşme süreci konuşulurken, riskli iller arasında bulunan Tekirdağ’da vatandaşlar sokaklara ve sahile akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısından sonra müjdesini verdiği normalleşme süreci konuşulurken, Tekirdağ’da yağışlı günler ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Akın akın sahile gelen vatandaşların genel olarak maske taktığı, buna karşın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları gözlemlendi.

Sahilde emniyet anonsları

Sahil alanda yoğun kalabalıkların oluşması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip aracı gün boyu anons uyarıları yaptı. Sahil alanının yanı sıra çocuk parkları da dolup taşarken, çok sayıda olta balıkçıları da denizin kenarında balık avlamaya çalıştı.

“Biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, “Bu bizim elimizde olan bir şey bundan kaçış yok. İnsanlar olarak, toplum olarak biz kurallara uymazsak, bu korona zaten bitmez. Ama kurallara uyarsak, her denileni harfi harfine yaparsak, bu korona bir şekilde bitecek. Bak azalan şehirler var. Demek ki adamlar kurallara uyuyorlar. Azalmayan şehirlerde ise insanlar demek ki kurallara uymuyorlar. Biz de vatandaşlar olarak artık bu işten sıkılmaya başladık. Hafta sonu evlerdeyiz. E pazartesi olduğu zaman ‘Hurra’ herkes dışarıda” dedi.

(İHA)